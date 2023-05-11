Fortnite может получить новый игровой режим, имеющий столько амбиций, что вряд ли кто-то ожидал подобного Epic Games.
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Несмотря на то, что мало кто об этом помнит, режим королевской битвы появился в Fortnite только после "Save the World" и стал значительно успешнее и популярнее, чем предшественник.
Со временем фанатская база игры росла, что позволило Epic Games имплементировать другие интересные варианты, такие как Creative и Zero Build.
И вот, похоже, что в этом году в Fortnite может появиться новый амбициозный игровой режим.
Согласно информации, полученной дата майнерами, существуют файлы Fortnite, указывающие на то, что режим гонок под кодовым названием "DelMar" сейчас находится в активной разработке и должен быть выпущен в течение нескольких следующих месяцев.
Кроме того, похоже, что он будет достаточно масштабным. Утечка свидетельствует о том, что в его рамках у игроков будет целый гараж для персонализации своих транспортных средств, в который можно будет попасть из главного лобби.
К тому же "DelMar" будет иметь несколько вариаций, среди которых "Смертельная гонка".
Как и обычный игровой режим, он будет иметь разные разделы и рейтинги. Похоже, что Epic Games хотят вывести эту составляющую игры на один уровень с королевской битвой и создать в ней собственную соревновательную сцену.
Сейчас стопроцентной информации о планах разработчиков нет, однако многие поклонники Fortnite заинтригованы новостью и уже ожидают официального анонса.