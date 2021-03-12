Відеогра Forza Horizon 4 з'явилася у крамниці Steam й одразу потрапила у топ продажів. Щоправда, відгуки поки змішані, бо чимала кількість геймерів незадоволена грою.

Кілька тижнів тому у мережі з'явилася інформація про реліз відомого автосимулятора Forza Horizon 4 у крамниці Steam. Гравці дуже зраділи такій новині та й стартувала відеогра дуже вдало, хоча не все так однозначно.

Актуально Чорний ринок FIFA та "EAGate": компанія EA Sports опинилася у центрі масштабного скандалу

Відеогра Forza Horizon 4 вийшла ще у жовтні 2018 року на PC та Xbox One. Проте, власники персональних комп'ютерів могли придбати відомий автосимулятор лише у Microsoft Store. На вихід відеогри Forza Horizon 4 у Steam геймери чекали вже дуже давно, бо ціни у крамниці Microsoft не дуже тішать око.

Річ у тому, що в Microsoft Store не було регіональних цін, тому ця гра коштувала для всіх геймерів однаково. Наприклад, стандартне видання Forza Horizon 4 у цій крамниці коштує 1540 гривень, Deluxe – 2050 гривень, а Ultimate – 2560 гривень. У Steam ціни регіональні та демократичні: стандартне видання автосимулятора можна придбати за 699 гривень, Deluxe – 929 гривень, а Ultimate – 1149 гривень. Різниця відчутна та й з цим дуже безглуздо сперечатися. Розробники пообіцяли, що у версії Forza Horizon 4 для Steam має з'явитися підтримка кросплею, досягнення, можливість використовувати контролер, а також колекційні картки.

Стартувала відеогра у крамниці Steam дуже успішно, а також навіть опинилася на першому місці у топі продажів. Здавалося, що старт пройшов дуже вдало, але геймери поки незадоволені Forza Horizon 4. Зараз відеогру вже оцінило понад 3 тисячі користувачів з середнім рейтингом у 66%. Чимала кількість гравців стикнулася із незрозумілими багами та технічними недоліками. У багатьох гравців відеогра просто не запускається, а розробники поки не можуть усунути цю проблему.

Щоправда, більшість все ж таки змогла запустити гру, ці геймери відзначають якість продукту та демократичну ціну. Сподіваємося, що розробники зможуть виправити всі технічні недоліки, щоб всі гравці змогли сповна насолодитися Forza Horizon 4.

Трейлер відеогри Forza Horizon 4 – відео