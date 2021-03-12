Видеоигра Forza Horizon 4 появилась в магазине Steam и сразу попала в топ продаж. Правда, отзывы пока смешанные, потому что немалое количество геймеров недовольно игрой.

Несколько недель назад в сети появилась информация о релизе известного автосимулятора Forza Horizon 4 в магазине Steam. Игроки очень обрадовались такой новости и стартовала видеоигра очень удачно, хотя не все так однозначно.

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Видеоигра Forza Horizon 4 вышла еще в октябре 2018 года на PC и Xbox One. Однако, владельцы персональных компьютеров могли приобрести известный автосимулятор только в Microsoft Store. На выход видеоигры Forza Horizon 4 в Steam геймеры ждали уже очень давно, потому что цены в магазине Microsoft не слишком радуют глаз.

Дело в том, что в Microsoft Store не было региональных цен, поэтому эта игра стоила для всех геймеров одинаково. Например, стандартное издание Forza Horizon 4 в этом магазине стоит 1540 гривен, Deluxe – 2050 гривен, а Ultimate – 2560 гривен. В Steam цены региональные и демократичные: стандартное издание автосимулятора можно приобрести за 699 гривен, Deluxe – 929 гривен, а Ultimate – 1149 гривен. Разница ощутима и с этим очень глупо спорить. Разработчики пообещали, что в версии Forza Horizon 4 для Steam должна появиться поддержка кроссплея, достижения, возможность использовать контроллер, а также коллекционные карточки.

Стартовала видеоигра в магазине Steam очень успешно, и даже оказалась на первом месте в топе продаж. Казалось, что старт прошел очень удачно, но геймеры пока недовольны Forza Horizon 4. Сейчас видеоигру уже оценило более 3 тысяч пользователей со средним рейтингом в 66%. Немалое количество игроков столкнулось с непонятными багами и техническими недостатками. У многих игроков видеоигра просто не запускается, а разработчики пока не могут устранить эту проблему.

Правда, большинство все же смогло запустить игру, эти геймеры отмечают качество продукта и демократичную цену. Надеемся, что разработчики смогут исправить все технические недостатки, чтобы все игроки смогли сполна насладиться Forza Horizon 4.

Трейлер видеоигры Forza Horizon 4 – видео