Коли вийде Forza Horizon 6: інсайдер назвав орієнтовні терміни

Реліз довгоочікуваної шостої частини Forza Horizon, найімовірніше, відбудеться без затримок, попри зміни у календарі виходу інших великих проєктів.

За даними перевіреного інсайдера Nate the Hate, студія Playground Games дотримується свого початкового графіка та планує випустити нову гоночну аркаду в першій половині 2026 року, уникнувши прямої конкуренції з GTA VI, розповідає 24 Канал.

Чи вплинуло перенесення GTA VI на графік релізу Forza Horizon 6?

Нещодавнє офіційне відтермінування Grand Theft Auto VI змусило багатьох розробників переглядати свої плани на другу половину 2026 року, щоб не конкурувати з потенційним хітом від Rockstar.

Однак, схоже, творців Forza Horizon 6 це не стосується. Відомий інсайдер Nate the Hate, який раніше точно передбачив місце та час першого показу гри, повідомив у соцмережі X (Twitter), що Playground Games не змінювала своїх внутрішніх дедлайнів.

Відповідаючи на запитання одного з підписників, чи означає затримка GTA VI, що гонка вийде раніше, інформатор зазначив: ціллю розробників завжди була перша половина 2026 року, і ці плани залишаються чинними.

Що відомо про Forza Horizon 6?

Нагадаємо, що офіційний анонс Forza Horizon 6 відбувся наприкінці вересня під час виставки Tokyo Game Show 2025. Гра перенесе учасників заїздів до Японії – локації, про яку фанати франшизи просили ще з моменту виходу першої частини.

Проєкт обіцяє реалістичне відтворення японського середовища та місцевої автомобільної культури. Гравці отримають безшовний відкритий світ із різноманітними біомами та динамічною зміною пір року, серед яких буде й знаменитий сезон цвітіння сакури.

Гра розробляється для платформ PC (у Steam та Microsoft Store), Xbox Series X/S, а також буде доступна у сервісі Game Pass. Крім того, підтверджено вихід версії для PlayStation 5, проте власникам консолі від Sony доведеться почекати трохи довше – реліз на цій платформі відбудеться пізніше, хоча точний термін затримки наразі невідомий.