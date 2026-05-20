Forza Horizon 6 побила рекорд Xbox у Steam в день релізу

Forza Horizon 6 офіційно вийшла лише 19 травня, але вже встигла переписати статистику Xbox у Steam. Гоночна аркада Playground Games стрімко нарощує популярність попри, здавалося б, проблемний старт.

Відразу нагадаю, що гра стала доступною в ранньому доступі для гравців, які оформили попереднє замовлення, ще 4 дні тому, що допомогло їй встановити рекорд на Steam. Однак це не применшує досягнень, оскільки на старті ситуація для гри виглядала неоднозначною, розповідає 24 Канал.

Якщо коротко, то користувачі Steam зустріли проєкт "змішаними" відгуками – рейтинг становив лише 66 %, а основна хвиля критики стосувалася технічних проблем, оптимізації та нестабільної роботи серверів. Втім, уже до офіційного запуску ситуація помітно покращилася.

Якими є успіхи нової Forza?

Наразі рейтинг гри зріс до 81 %, а оцінки перейшли в категорію "дуже позитивних". Судячи з відгуків, гравці особливо високо оцінили відкритий світ Японії, атмосферу місцевих регіонів, деталізовану графіку та відчуття від керування автомобілями.

Скажу вам, що гра дійсно вражає. Навіть на "наймолодшій" консолі XBOX Series S вона виглядає справді приголомшливо, а атмосфері та занеренню не стоїть на заваді екран монітора.

Водночас претензії до поведінки суперників під керуванням штучного інтелекту нікуди не зникли – саме ШІ залишається одним із головних об'єктів критики.

Але найгучнішим досягненням Forza Horizon 6 став рекордний онлайн у Steam. Після повноцінного релізу, за даними SteamDB, піковий показник одночасних гравців перевищив 273,1 тисячі людей. Це найкращий результат серед усіх релізів Xbox Game Studios на платформі Valve.

До цього лідерами залишалися представники серії Halo Infinite з піковим онлайном 272,5 тисячі користувачів та Halo The Master Chief Collection, яка свого часу зібрала 161 тисячу гравців одночасно. Тепер обидва показники залишилися позаду.

У чому секрет Forza Horizon 6?

У Playground Games називають Forza Horizon 6 найбільш масштабною грою серії. Розробники підготували найщільнішу карту в історії франшизи, понад 550 автомобілів уже на релізі та систему сезонів із локальними особливостями – зокрема сезоном сакури. Окрему увагу автори приділили автентичному відтворенню японських локацій і культурних деталей.

Реліз відбувся 19 травня на PC у Steam і Microsoft Store, а також на Xbox Series X і Xbox Series S. Крім того, проєкт одразу став доступним у Xbox Game Pass для передплатників Ultimate та PC.

Версія для PlayStation 5 очікується наприкінці 2026 року. Тим часом, якщо вірити внутрішньоігровому "Залу слави", аудиторія Forza Horizon 6 вже перевищила 1 мільйон гравців.

Перші рецензії профільної преси загалом виявилися позитивними. Більшість оглядачів сходяться на думці, що Playground Games вдало використала японський сеттинг, хоча частина журналістів вважає нову частину радше еволюцією серії, а не революцією.

У GamesRadar назвали гру "технічно найдосконалішою і візуально найефектнішою" в історії франшизи. Автори особливо відзначили відкритий світ Японії та атмосферу перегонів та геймплей:

Можливості для подальшого розвитку ігрового процесу тут практично необмежені,

– прокоментували журналісти.

Водночас журналісти зауважили, що Forza Horizon 6 інколи "грає надто безпечно" і не завжди ризикує змінювати звичну формулу серії.

В PC Gamer похвалили структуру кампанії та увагу до японської автомобільної культури. На їхню думку, нова система прогресії зробила проходження більш осмисленим.

Forza Horizon 6 підкорює своїм грандіозним масштабом, доступом до розваг та глибокою повагою до автомобільної культури.

Натомість The Guardian особливо відзначили візуальну складову та атмосферу японських пейзажів зазначивши, що "мрійливі краєвиди природних красот країни передані просто чудово".

Я поки що мав недостатньо часу, щоб повноцінно зануритися в нову Forza, однак погоджуюся з автором статті. Одним із перших вражень стало те, що гра чудово передає відчуття подорожі Японією – від густих міських районів до гірських доріг із видом на Фудзі.

Forza сильно змінилася, і журналісти Windows Central також помітили це, наголосивши на тому, що це "найвпевненіша, найвідшліфованіша і найвеселіша" гра серії.