Після численних чуток та витоків, Microsoft та Playground Games офіційно представили Forza Horizon 6. Довгоочікувана частина популярної гоночної аркади розгорнеться в Японії, а її реліз заплановано на 2026 рік.

Гра вийде не тільки на ПК та Xbox, але й згодом з'явиться на PlayStation 5, розповідає 24 Канал з посиланням на Xbox.

Дивіться також Ентузіаст з Larian самотужки створив нативну версію Baldur's Gate 3 для Steam Deck

Що відомо про нову гру?

Анонс відбувся на японській виставці Tokyo Game Show 2025. Розробники підтвердили, що місцем дії Forza Horizon 6 стане Японія – локація, про яку фанати просили з часів виходу першої частини.

Разом з анонсом представили кінематографічний тизер-трейлер без кадрів ігрового процесу. Перший геймплей обіцяють показати на початку 2026 року.

Тизер-трейлер Forza Horizon 6 – дивіться відео:

Forza Horizon 6 запропонує гравцям безшовний відкритий світ з різноманітними локаціями: від метушливого Токіо до сільських та гірських районів, включно з околицями гори Фудзіяма.

У гру повернеться система зміни пір року, зокрема сезон цвітіння сакури. Погодні умови впливатимуть не лише на вигляд, але й на відчуття від керування автомобілем.

Розробники обіцяють детальне та багатошарове оточення, яке достовірно відтворить Японію та її автомобільну культуру. Вже підтверджено наявність у грі кей-карів та культових фургонів.

Гра вийде у 2026 році на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X та S, а також буде доступна з першого дня в підписці Game Pass. Версію для PlayStation 5 підтвердили одразу під час анонсу, вона з'явиться пізніше.

Цікавий факт! Під кінець презентації ігор на Tokyo Game Show 2025 стало зрозуміло, що довгоочікуваний анонс Forza Horizon 6 мав стати родзинкою заходу. Однак сюрпризу не вийшло, оскільки один з менеджерів Microsoft випадково опублікував анонс перед заходом, чим зруйнував усю атмосферу очікування.