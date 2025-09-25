Як з'явилася покращена версія гри для портативної консолі?

Керівник Larian Studios Свен Вінке розповів у своєму мікроблозі, що поява нативної версії Baldur's Gate 3 для Steam Deck стала результатом ентузіазму одного співробітника. Неназваний інженер дуже хотів, щоб гра працювала на портативній консолі від Valve більш плавно. У вільний від основних обов'язків час він самотужки взявся за розробку, розповідає 24 Канал.

Коли інші члени команди випробували його напрацювання, вони були здивовані, наскільки краще Baldur's Gate 3 почала відчуватися на Steam Deck, і швидко долучилися до проєкту.

Свен Вінке зазначив, що це приклад чистого ентузіазму у своїй справі, який змушує його знову і знову закохуватися у своїх розробників. Він вважає, що йому дуже пощастило мати в команді таких людей.

Завдяки цим зусиллям Baldur's Gate 3 на Steam Deck тепер вимагає менше ресурсів центрального процесора та пам'яті. Це, своєю чергою, забезпечує стабільнішу частоту кадрів, швидші завантаження та більш плавний ігровий процес.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК (Steam, GOG), Mac, PS5, Xbox Series X та S. Останнє велике оновлення гра отримала у квітні. Тим часом Larian Studios вже переключилася на розробку "двох вкрай амбітних RPG".

Що відомо про Baldur's Gate 3?

Baldur's Gate 3 – рольова гра від Larian Studios, що стала феноменом у світі відеоігор. Заснована на всесвіті Dungeons & Dragons, вона пропонує гравцям величезну свободу дій, глибокий сюжет та незабутніх персонажів. Гра отримала сотні нагород, включно з титулом "Гра року" на багатьох престижних преміях.

Ключова особливість Baldur's Gate 3 – неймовірна свобода вибору. Майже кожне завдання можна виконати кількома способами: через бій, діалог, хитрість або нестандартне використання ігрових механік.

Рішення гравця мають довгострокові наслідки та впливають на розвиток сюжету, долю супутників і цілих поселень. У грі можна зібрати загін з різноманітних супутників, кожен з яких має власну історію, характер та особисті квести. З ними можна дружити, сваритися і навіть заводити романтичні стосунки.