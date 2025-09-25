Как появилась улучшенная версия игры для портативной консоли?

Руководитель Larian Studios Свен Винке рассказал в своем микроблоге, что появление нативной версии Baldur's Gate 3 для Steam Deck стало результатом энтузиазма одного сотрудника. Неназванный инженер очень хотел, чтобы игра работала на портативной консоли от Valve более плавно. В свободное от основных обязанностей время он самостоятельно взялся за разработку, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Valve обновила магазин Steam: что изменилось для игроков

Когда другие члены команды испытали его наработки, они были удивлены, насколько лучше Baldur's Gate 3 начала ощущаться на Steam Deck, и быстро присоединились к проекту.

Свен Винке отметил, что это пример чистого энтузиазма в своем деле, который заставляет его снова и снова влюбляться в своих разработчиков. Он считает, что ему очень повезло иметь в команде таких людей.

Благодаря этим усилиям Baldur's Gate 3 на Steam Deck теперь требует меньше ресурсов центрального процессора и памяти. Это, свою очередь, обеспечивает более стабильную частоту кадров, более быстрые загрузки и более плавный игровой процесс.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК (Steam, GOG), Mac, PS5, Xbox Series X и S. Последнее крупное обновление игра получила в апреле. Между тем Larian Studios уже переключилась на разработку "двух крайне амбициозных RPG".

Что известно о Baldur's Gate 3?

Baldur's Gate 3 – ролевая игра от Larian Studios, ставшая феноменом в мире видеоигр. Основанная на вселенной Dungeons & Dragons, она предлагает игрокам огромную свободу действий, глубокий сюжет и незабываемых персонажей. Игра получила сотни наград, включая титул "Игра года" на многих престижных премиях.

Ключевая особенность Baldur's Gate 3 – невероятная свобода выбора. Почти каждое задание можно выполнить несколькими способами: через бой, диалог, хитрость или нестандартное использование игровых механик.

Решения игрока имеют долгосрочные последствия и влияют на развитие сюжета, судьбу спутников и целых поселений. В игре можно собрать отряд из разнообразных спутников, каждый из которых имеет собственную историю, характер и личные квесты. С ними можно дружить, ссориться и даже заводить романтические отношения.