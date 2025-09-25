После многочисленных слухов и утечек, Microsoft и Playground Games официально представили Forza Horizon 6. Долгожданная часть популярной гоночной аркады развернется в Японии, а ее релиз запланирован на 2026 год.

Игра выйдет не только на ПК и Xbox, но и впоследствии появится на PlayStation 5, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Xbox.

Что известно о новой игре?

Анонс состоялся на японской выставке Tokyo Game Show 2025. Разработчики подтвердили, что местом действия Forza Horizon 6 станет Япония – локация, о которой фанаты просили со времен выхода первой части.

Вместе с анонсом представили кинематографический тизер-трейлер без кадров игрового процесса. Первый геймплей обещают показать в начале 2026 года.

Тизер-трейлер Forza Horizon 6 – смотрите видео:

Forza Horizon 6 предложит игрокам бесшовный открытый мир с разнообразными локациями: от суетливого Токио до сельских и горных районов, включая окрестности горы Фудзияма.

В игру вернется система смены времен года, в частности сезон цветения сакуры. Погодные условия будут влиять не только на вид, но и на ощущения от управления автомобилем.

Разработчики обещают детальное и многослойное окружение, которое достоверно воссоздаст Японию и ее автомобильную культуру. Уже подтверждено наличие в игре кей-каров и культовых фургонов.

Игра выйдет в 2026 году на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также будет доступна с первого дня в подписке Game Pass. Версию для PlayStation 5 подтвердили сразу во время анонса, она появится позже.

Интересный факт! Под конец презентации игр на Tokyo Game Show 2025 стало понятно, что долгожданный анонс Forza Horizon 6 должен был стать изюминкой мероприятия. Однако сюрприза не получилось, поскольку один из менеджеров Microsoft случайно опубликовал анонс перед мероприятием, чем разрушил всю атмосферу ожидания.