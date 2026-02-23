Розробники зосередили увагу на демонстрації ігрового світу, який вразив спільноту своєю деталізацією та автентичністю. Реліз проекту заплановано на весну 2026 року для консолей Xbox та ПК, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Нова очільниця Microsoft Gaming показала свій Xbox-профіль: геймери не вірять у його реальність

Чим дивуватиме гравців віртуальна Японія у новій частині серії?

У свіжому ролику, створеному на рушії гри, розробники продемонстрували різноманітність японських ландшафтів. Гравці побачать традиційні села з дерев'яними будинками, квітучі парки з сакурою та відомий бамбуковий ліс Сагано.

Маршрути для заїздів пролягатимуть через звивисті гірські серпантини, зокрема шлях Татеяма-Куробе, та мальовниче підніжжя гори Фудзіяма.

Новий трейлер Forza Horizon 6 – дивіться відео:

Автори проєкту наголошують, що кожна з представлених у грі зон (біомів) матиме свою унікальну рослинність. Динамічна зміна пір року та погодних умов суттєво впливатиме на зовнішній вигляд трас.

Високий рівень виконання локацій викликав хвилю схвальних відгуків у мережі. Користувачі зауважують, що японські пейзажі виглядають надзвичайно природно.

Forza Horizon 6 надійде у продаж 18 травня на ПК (у магазинах Steam та Microsoft Store) та консолях Xbox Series X і S. Передплатники сервісу Game Pass отримають доступ до гри в день виходу.

Власникам PlayStation 5 доведеться почекати трохи довше – на цій платформі гоночна аркада має з'явитися до кінця 2026 року.

Чому навколо Forza Horizon 6 так багато "шуму"?

Forza Horizon 6 – це наступна велика частина знаменитої серії гоночних ігор, яку розробляє британська студія Playground Games у співпраці з Turn 10 Studios і видає Xbox Game Studios. Гра була офіційно представлена на Tokyo Game Show 2025, де було підтверджено її сетинг у Японії – про яку фанати давно просили.

Розробники обіцяють, що Forza Horizon 6 запропонує "найбільшу ігрову карту за всю історію франшизи": масштабну, різноманітну Японію з густонаселеними містами, гірськими дорогами, пляжними трасами та знаковими локаціями, серед яких виділяють і стилізовану версію Токіо.

Цей новий відкритий світ має бути не лише більшим, а й щільнішим на події, із безліччю трас, перехресть та культурних деталей, що підсилюють відчуття занурення, як зазначало видання GamesRadar.

Що стосується механік, творці зосередилися на розширенні свободи гравця та соціальних можливостей: у грі передбачено понад 550 реалістичних автомобілів, глибоку кастомізацію, повернення сезонної зміни погоди та нові активності, серед яких зустрічі автомобілістів, гонки на час, а також система прогресії через фестивальні події.



Forza Horizon 6 запропонує понад пів тисячі реальних марок авто / Фото Playground Games

Цікаво, що у серії буде вперше реалізовано повноцінний крос-сейв між платформами, у тому числі й на PS5, а також підтримку крос-плею, що дозволить гравцям продовжувати прогрес незалежно від того, на якій платформі вони грають, як зазначає видання WindowsCentral.