Разработчики сосредоточили внимание на демонстрации игрового мира, который поразил сообщество своей детализацией и аутентичностью. Релиз проекта запланирован на весну 2026 года для консолей Xbox и ПК, рассказывает 24 Канал.

Чем будет удивлять игроков виртуальная Япония в новой части серии?

В свежем ролике, созданном на движке игры, разработчики продемонстрировали разнообразие японских ландшафтов. Игроки увидят традиционные деревни с деревянными домами, цветущие парки с сакурой и известный бамбуковый лес Сагано.

Маршруты для заездов будут пролегать через извилистые горные серпантины, в частности путь Татеяма-Куробе, и живописное подножие горы Фудзияма.

Новый трейлер Forza Horizon 6 – смотрите видео:

Авторы проекта отмечают, что каждая из представленных в игре зон (биомов) будет иметь свою уникальную растительность. Динамическая смена времен года и погодных условий существенно влияет на внешний вид трасс.

Высокий уровень выполнения локаций вызвал волну положительных отзывов в сети. Пользователи отмечают, что японские пейзажи выглядят очень естественно.

Forza Horizon 6 поступит в продажу 18 мая на ПК (в магазинах Steam и Microsoft Store) и консолях Xbox Series X и S. Подписчики сервиса Game Pass получат доступ к игре в день выхода.

Владельцам PlayStation 5 придется подождать немного дольше – на этой платформе гоночная аркада должна появиться до конца 2026 года.

Почему вокруг Forza Horizon 6 так много "шума"?

Forza Horizon 6 – это следующая большая часть знаменитой серии гоночных игр, которую разрабатывает британская студия Playground Games в сотрудничестве с Turn 10 Studios и издает Xbox Game Studios. Игра была официально представлена на Tokyo Game Show 2025, где был подтвержден ее сетинг в Японии – о которой фанаты давно просили.

Разработчики обещают, что Forza Horizon 6 предложит "самую большую игровую карту за всю историю франшизы": масштабную, разнообразную Японию с густонаселенными городами, горными дорогами, пляжными трассами и знаковыми локациями, среди которых выделяют и стилизованную версию Токио.

Этот новый открытый мир должен быть не только больше, но и плотнее на события, с множеством трасс, перекрестков и культурных деталей, усиливающих ощущение погружения, как отмечало издание GamesRadar.

Что касается механик, создатели сосредоточились на расширении свободы игрока и социальных возможностей: в игре предусмотрено более 550 реалистичных автомобилей, глубокую кастомизацию, возвращение сезонной смены погоды и новые активности, среди которых встречи автомобилистов, гонки на время, а также система прогрессии через фестивальные события.



Forza Horizon 6 предложит более полутысячи реальных марок авто / Фото Playground Games

Интересно, что в серии будет впервые реализован полноценный кросс-сейв между платформами, в том числе и на PS5, а также поддержку кросс-плея, что позволит игрокам продолжать прогресс независимо от того, на какой платформе они играют, как отмечает издание WindowsCentral.