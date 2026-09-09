Французька відповідь культовим виставкам

Французька студія Sandfall Interactive привернула увагу всієї світової спільноти завдяки своїй рольовій грі Clair Obscur: Expedition 33. Проєкт здобув безліч нагород і зібрав позитивні відгуки від фанатів та експертів по всьому світу. Ще у грудні 2025 року Еммануель Макрон вітав розробників і називав цю гру історичною для країни, пише GamesRadar.

На тлі масштабного тріумфу під час саміту Lumiere 7 вересня президент розповів про плани організувати новий великий захід для розробників. Очікують, що майбутній фестиваль стане французьким аналогом німецької виставки Gamescom.

Культурний статус і плани на майбутнє

Головна мета майбутньої події полягає в тому, щоб популяризувати французьку розробку та надати майданчик для міжнародних студій. Влада країни прагне інтегрувати ігрову індустрію у загальний контекст видатного національного мистецтва.

Оскільки відеоігри є частиною нашої культури, ми створюємо міжнародний фестиваль відеоігор,

– прокоментував президент Франції Еммануель Макрон.

Наразі організатори ще не оголосили точну дату, детальний масштаб та конкретне місто проведення майбутнього заходу. У країні вже роками успішно проходить місцева виставка Paris Games Week, проте новий фестиваль повинен отримати набагато ширший міжнародний розмах і залучити світових лідерів ринку.

Французькі посадовці сподіваються, що така масштабна підтримка створить сприятливі умови для появи нових амбітних ігрових проєктів та зміцнить позиції країни у сфері цифрових розваг.