Французский ответ культовым выставкам

Французская студия Sandfall Interactive привлекла внимание всего мирового сообщества благодаря своей ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33. Проект получил множество наград и собрал положительные отзывы от фанатов и экспертов по всему миру. Еще в декабре 2025 года Эммануэль Макрон поздравил разработчиков и назвал эту игру исторической для страны, пишет GamesRadar.

На фоне грандиозного триумфа во время саммита Lumiere 7 сентября президент рассказал о планах организовать новое большое мероприятие для разработчиков. Ожидается, что будущий фестиваль станет французским аналогом немецкой выставки Gamescom.

Культурный статус и планы на будущее

Главная цель предстоящего мероприятия заключается в том, чтобы популяризировать французскую разработку и предоставить площадку для международных студий. Власти страны стремятся интегрировать игровую индустрию в общий контекст выдающегося национального искусства.

Поскольку видеоигры являются частью нашей культуры, мы создаем международный фестиваль видеоигр,

– прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Пока что организаторы еще не объявили точную дату, подробные масштабы и конкретный город проведения предстоящего мероприятия. В стране уже много лет успешно проходит местная выставка Paris Games Week, однако новый фестиваль должен приобрести гораздо более широкий международный размах и привлечь мировых лидеров рынка.

Французские чиновники надеются, что такая масштабная поддержка создаст благоприятные условия для появления новых амбициозных игровых проектов и укрепит позиции страны в сфере цифровых развлечений.