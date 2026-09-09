Після успіху Clair Obscur Франція запускає міжнародний фестиваль відеоігор

Успіх рольової гри Clair Obscur: Expedition 33 підштовхнув владу Франції до масштабних ініціатив у геймінгу. Президент країни оголосив про створення нового міжнародного фестивалю, який має вивести французьку ігрову індустрію на глобальний рівень.

Французька відповідь культовим виставкам

Французька студія Sandfall Interactive привернула увагу всієї світової спільноти завдяки своїй рольовій грі Clair Obscur: Expedition 33. Проєкт здобув безліч нагород і зібрав позитивні відгуки від фанатів та експертів по всьому світу. Ще у грудні 2025 року Еммануель Макрон вітав розробників і називав цю гру історичною для країни, пише GamesRadar.

На тлі масштабного тріумфу під час саміту Lumiere 7 вересня президент розповів про плани організувати новий великий захід для розробників. Очікують, що майбутній фестиваль стане французьким аналогом німецької виставки Gamescom.

Культурний статус і плани на майбутнє

Головна мета майбутньої події полягає в тому, щоб популяризувати французьку розробку та надати майданчик для міжнародних студій. Влада країни прагне інтегрувати ігрову індустрію у загальний контекст видатного національного мистецтва.

Оскільки відеоігри є частиною нашої культури, ми створюємо міжнародний фестиваль відеоігор,

– прокоментував президент Франції Еммануель Макрон.

Наразі організатори ще не оголосили точну дату, детальний масштаб та конкретне місто проведення майбутнього заходу. У країні вже роками успішно проходить місцева виставка Paris Games Week, проте новий фестиваль повинен отримати набагато ширший міжнародний розмах і залучити світових лідерів ринку.

Французькі посадовці сподіваються, що така масштабна підтримка створить сприятливі умови для появи нових амбітних ігрових проєктів та зміцнить позиції країни у сфері цифрових розваг.