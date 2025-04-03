Поєднання Bloodborne та Elden Ring: FromSoftware анонсувала нову гру The Duskbloods

Японська студія FromSoftware, відома за серіями Dark Souls, Bloodborne та Elden Ring, офіційно анонсувала свою наступну гру – The Duskbloods. Анонс відбувся під час спеціального випуску Nintendo Direct, присвяченого новій консолі Nintendo Switch 2.

The Duskbloods – це похмурий мультиплеєрний екшен, який, з першого погляду, поєднує механіки Bloodborne та Elden Ring, розповідає 24 Канал. Під час презентації було представлено тридцятисекундний трейлер геймплею, який демонструє сетинг гри та ключові особливості.

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Трейлер The Duskbloods – дивіться відео:

Гравці вирушать у фентезійний світ з елементами стімпанку, східної естетики та вампірської тематики. У трейлері можна побачити реактивні ранці та навіть можливість перетворення на динозавра.

Користувачі братимуть на себе роль члена фракції Bloodsworn, учасники якої завдяки особливій крові здобули надлюдські здібності. Події гри відбуватимуться на тлі "світанку людства", що наближається.

За офіційним описом The Duskbloods, це PvPvE-гра, у якій до восьми гравців змагатимуться не лише один з одним, а й із могутніми супротивниками. Гра орієнтована на онлайн-битви.

Крім того, Elden Ring також буде випущений для нової гібридної консолі Nintendo у спеціальному виданні Tarnished Edition до кінця 2025 року.