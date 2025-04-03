The Duskbloods – это мрачный мультиплеерный экшен, который, с первого взгляда, сочетает механики Bloodborne и Elden Ring, рассказывает 24 Канал. Во время презентации был представлен тридцатисекундный трейлер геймплея, который демонстрирует сетинг игры и ключевые особенности.

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Трейлер The Duskbloods – смотрите видео:

Игроки отправятся в фэнтезийный мир с элементами стимпанка, восточной эстетики и вампирской тематики. В трейлере можно увидеть реактивные ранцы и даже возможность превращения в динозавра.

Пользователи будут брать на себя роль члена фракции Bloodsworn, участники которой благодаря особой крови получили сверхчеловеческие способности. События игры будут происходить на фоне приближающегося "рассвета человечества",.

По официальному описанию The Duskbloods, это PvPvE-игра, в которой до восьми игроков будут соревноваться не только друг с другом, но и с могущественными противниками. Игра ориентирована на онлайн-сражения.

Ожидается, что The Duskbloods выйдет в 2026 году эксклюзивно для Switch 2, которую Nintendo официально представила 2 апреля.

Кроме того, Elden Ring также будет выпущен для новой гибридной консоли Nintendo в специальном издании Tarnished Edition до конца 2025 года.