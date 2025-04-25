Як це буде

Минуло лише пів року після релізу Frostpunk 2, а польська студія 11 bit studios уже готує новий проєкт у тому ж самому постапокаліптичному всесвіті. Нова гра отримала назву Frostpunk 1886 і стане повноцінним ремейком першої частини – не просто візуальною переробкою, а повним переосмисленням з новими підходами до ігрових механік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Головна зміна – перехід з пропрієтарного рушія Liquid Engine, на якому створювалися оригінальний Frostpunk та This War of Mine, на сучасний Unreal Engine 5 від Epic Games. Це не лише дозволить суттєво покращити графіку, а й дасть змогу реалізувати підтримку модифікацій – функцію, яку фанати серії чекали роками. Крім того, нова технологічна основа відкриває двері для значно гнучкішого та масштабнішого контенту в майбутньому.

Frostpunk 1886, за словами розробників, "спирається на ядро оригіналу", але суттєво його розширює. У грі з’являться нові механіки, закони, події, технології та будівлі. Особливої уваги заслуговує впровадження нового шляху, який називатиметься "Мета" – альтернативи вже знайомим гравцям сценаріям "Віра" та "Порядок". Це зробить проходження свіжим навіть для ветеранів гри.

Попри розробку ремейку, 11 bit studios не планує кидати підтримку Frostpunk 2. Студія вже оприлюднила дорожню карту з оновленнями, що включають безкоштовні великі апдейти, консольні релізи та сюжетні DLC. Таким чином, обидва проєкти розвиватимуться паралельно, кожен у своєму напрямку.

Реліз Frostpunk 1886 заплановано на 2027 рік. Детальніша інформація з’явиться ближче до дати виходу. А поки що студія випустила невеличкий відеотизер, який, на жаль, не є дуже інформативним.

Дивіться тизер Frostpunk 1886: відео