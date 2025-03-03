Нові дати релізу

Frostpunk 2 став не менш успішним, ніж перша частина. Розробники заявили, що вже через три дні гра окупилась і почала приносити прибутки. На той момент було продано 350 000 копій, а скільки їх розійшлося зараз, невідомо. Відтоді команда наполегливо працювала над виправленнями помилок, додаванням нових функцій та іншими оновленнями. Але вона також активно працює над майбутніми великими доповненнями масштабу DLC, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення студії в Steam.

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У листопаді 2024 року ми дізналися про те, що гра отримає щонайменше одне велике доповнення. Зараз відомо, що їх буде аж три:

Перше DLC під назвою Spectrum вийде восени 2025 року. Розробники залишили загадкове повідомлення про те, що воно "допоможе нам дізнатися більше про себе та людей нашого великого міста у більш ніж один спосіб".

Друге, назване Aurora, дещо пізніше, але також у 2025 році. Ймовірно, слід розраховувати на зиму. Що планують для нього, поки не кажуть.

Нарешті третє доповнення вийде у 2026 році.

Крім того, вже 8 березня вийде безплатне оновлення контенту. Студія пише, що воно "налагодить управління містом, віддаючи належне порядку, встановленому першими новими лондонцями". Що саме принесе це оновлення, невідомо, але це, ймовірно, будуть якісь нові функції або покращення старих, які виявилися незручними для гравців.

Після цього 11 bit порадує власників консолей, адже влітку 2025 року з'являться порти для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Немає жодної згадки про портування гри на Nintendo Switch.



Графік виходу доповнень Frostpunk 2 / Фото 11 Bit Studios