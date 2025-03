Indiana Jones and the Great Circle від MachineGames стала одним з кращих "ексклюзивів" Xbox, змусивши власників PlayStation серйозно заздрити геймерам з консолями від Microsoft та ПК, інформує 24 Канал з посиланням на The Verge.

Швидше, ніж очікувалося

У Майкрософт вже неодноразово підтверджували, що проєкт рано чи пізно з'явиться на PS5, навіть повідомляли, що це станеться вже цього року, але все ж не висловлювали жодної конкретики.

Разом з тим у мережі зринали чутки про "весняний" реліз гри, а тепер журналіст Том Уоррен з видання The Verge заявив, що знає точний місяць коли хітова пригодницька гра авторства MachineGames завітає на консоль Sony.

За його інформацією, користувачі PlayStation 5 зможуть пережити найновішу пригоду легендарного професора археології вже у квітні 2025 року.

Трейлер гри – дивіться відео

Цікаво, що якщо ці чутки виявляться правдивими, то вийде так, що на PS5 два місяці поспіль з'являтимуться ексклюзиви Xbox, адже 4 березня на консолі Sony вперше в історії з'явиться легендарний симулятор перегонів Forza Horizon 5.