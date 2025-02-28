Після років ексклюзивності для ПК та Xbox, Forza Horizon нарешті завітає на PlayStation і чекати цього залишилося зовсім не довго, інформує 24 Канал.

Цікаво Легенда PlayStation вже назвав свого фаворита на звання найкращої гри 2025 року

Легендарна серія на новій консолі

Оригінальна Forza Horizon 5 була випущена ще у 2021 році, але як і всі частини серії до того вона оминула консолі Sony.

Мексиканські пейзажі та чудовий ігровий процес з неймовірною деталізацією автівок забезпечили грі неймовірний комерційний успіх та звання одного із найкращих симуляторів перегонів з відкритим світом.

Наприкінці січня стало відомо, що весною 2025 року Forza Horizon 5 вийде на PS5. Аж ось з'явилася остаточна дата – 29 квітня.

Трейлер гри для PS5: дивіться відео

Щоправда, для "щедрих" геймерів, які придбають видання Premium Edition за 1999 гривень розробники вигадали "ранній доступ", який дозволить зіграти у гру на цілих чотири дні раніше.

Стандартна ж версія обійдеться охочим у 1199 гривень.

Творці проєкту обіцяють, що геймери на PlayStation 5 можуть розраховувати на 60 FPS у режимі продуктивності або ж 30 FPS у режимі якості та трасуванням променів. Крім того, гра матиме кросплатформу, що дозволить гравцям з PS5, Xbox та ПК проводити час разом.