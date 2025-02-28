После лет эксклюзивности для ПК и Xbox, Forza Horizon наконец посетит PlayStation и ждать этого осталось совсем не долго, информирует 24 Канал.

Интересно Легенда PlayStation уже назвал своего фаворита на звание лучшей игры 2025 года

Легендарная серия на новой консоли

Оригинальная Forza Horizon 5 была выпущена еще в 2021 году, но, как и все части серии до того, она обошла консоли Sony.

Мексиканские пейзажи и замечательный игровой процесс с невероятной детализацией автомобилей обеспечили игре невероятный коммерческий успех и звание одного из лучших симуляторов гонок с открытым миром.

В конце января стало известно, что весной 2025 года Forza Horizon 5 выйдет на PS5. И вот появилась окончательная дата – 29 апреля.

Трейлер игры для PS5: смотрите видео

Правда, для "щедрых" геймеров, которые приобретут издание Premium Edition за 1999 гривен разработчики придумали "ранний доступ", который позволит сыграть в игру на целых четыре дня раньше.

Стандартная же версия обойдется желающим в 1199 гривен.

Создатели проекта обещают, что геймеры на PlayStation 5 могут рассчитывать на 60 FPS в режиме производительности или 30 FPS в режиме качества и трассировкой лучей. Кроме того, игра будет иметь кросс-платформу, что позволит игрокам с PS5, Xbox и ПК проводить время вместе.