Новые даты релиза

Frostpunk 2 стал не менее успешным, чем первая часть. Разработчики заявили, что уже через три дня игра окупилась и начала приносить прибыль. На тот момент было продано 350 000 копий, а сколько их разошлось сейчас, неизвестно. С тех пор команда упорно работала над исправлениями ошибок, добавлением новых функций и другими обновлениями. Но она также активно работает над будущими большими дополнениями масштаба DLC, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление студии в Steam.

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В ноябре 2024 года мы узнали, что игра получит по меньшей мере одно большое дополнение. Сейчас известно, что их будет аж три:

Первое DLC под названием Spectrum выйдет осенью 2025 года. Разработчики оставили загадочное сообщение, что оно "поможет нам узнать больше о себе и людях нашего большого города более чем одним способом".

Второе, названо Aurora, несколько позже, но также в 2025 году. Вероятно, следует рассчитывать на зиму. Что планируют для него, пока не говорят.

Наконец третье дополнение выйдет в 2026 году.

Кроме того, уже 8 марта выйдет бесплатное обновление контента. Студия пишет, что оно "наладит управление городом, отдавая должное порядку, установленному первыми новыми лондонцами". Что именно принесет это обновление, неизвестно, но это, вероятно, будут какие-то новые функции или улучшения старых, которые оказались неудобными для игроков.

После этого 11 bit порадует владельцев консолей, ведь летом 2025 года появятся порты для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Нет ни одного упоминания о портировании игры на Nintendo Switch.



График выхода дополнений Frostpunk 2 / Фото 11 Bit Studios