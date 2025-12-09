Більше ніж оновлення графіки: автори Frostpunk 1886 розкрили деталі гри

Польська студія 11 bit studios поділилася свіжими подробицями щодо стратегії Frostpunk 1886. Оновлена версія оригінального хіта про виживання переїжджає на сучасний рушій та обіцяє гравцям не лише покращену картинку, а й поглиблені ігрові механіки, тісно пов'язані з життям та поведінкою мешканців міста.

Керівник розробки Мацей Сулецький розповів, що у Frostpunk 1886 користувачі зможуть детальніше спостерігати за повсякденною працею містян. Про це він розповів у короткому відео опублікованому на YouTube-каналі 11 bit studios розповідає 24 Канал.

Чим ремейк відрізнятиметься від оригіналу та коли чекати на реліз?

Розробники прагнуть, щоб гравці встановили більш тісний емоційний зв'язок із тими, за чиї життя вони несуть відповідальність. Тож саме жителі Нового Лондона стали пріоритетним напрямком для покращення.

Їхній штучний інтелект став досконалішим, а рухи – більш жвавими та експресивними завдяки використанню технології захоплення рухів та деталізованій анімації.

Команда також повністю переробляє систему освітлення, щоб посилити атмосферу холоду й відчаю. Текстури будівель оновлюють для надання їм більш приземленого та автентичного вигляду.

За словами Сулецького, Frostpunk 1886 – це не просто візуальне оновлення, а суттєве розширення контенту. У грі з'являться нові механіки, законодавчі акти та додатковий шлях розвитку суспільства. У новому ролику студія продемонструвала концепт-арти та кадри ігрового процесу.

Frostpunk 1886: оновлення від розробників – дивіться відео:

Виробництво проєкту стартувало на початку 2025 року, а вихід заплановано на 2027 рік для персональних комп'ютерів у Steam. Гра створюється на базі рушія Unreal Engine 5 та матиме офіційну підтримку модифікацій.

У чому суть оригінальної гри Frostpunk?

Оригінальна Frostpunk, що вийшла у 2018 році, поєднала жанр містобудівного симулятора з напруженими механіками виживання. Події розгортаються в альтернативному XIX столітті, де глобальне похолодання знищило звичну цивілізацію, як зазначено на сторінці гри в Steam.

Гравець бере на себе роль Капітана, який керує останнім містом на Землі, зведеним навколо велетенського вугільного генератора – єдиного джерела тепла та життя.

Ключова особливість гри полягає не лише у менеджменті ресурсів, як-от вугілля, деревина чи їжа, а й у необхідності приймати складні моральні рішення. Гравцеві доводиться балансувати між надією та невдоволенням населення, підписуючи закони у спеціальній книзі.

Часто доводиться обирати менше зло: дозволити дитячу працю, розбавляти їжу тирсою заради економії або запроваджувати жорстку диктатуру чи релігійний культ, щоб утримати владу. Головне питання, яке ставить Frostpunk: на що готове піти людство заради виживання і чи варто воно того, якщо втрачено людяність.