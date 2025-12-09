Больше чем обновление графики: авторы Frostpunk 1886 раскрыли детали игры

Польская студия 11 bit studios поделилась свежими подробностями о стратегии Frostpunk 1886. Обновленная версия оригинального хита о выживании переезжает на современный движок и обещает игрокам не только улучшенную картинку, но и углубленные игровые механики, тесно связанные с жизнью и поведением жителей города.

Руководитель разработки Мацей Сулецкий рассказал, что в Frostpunk 1886 пользователи смогут подробнее наблюдать за повседневным трудом горожан. Об этом он рассказал в коротком видео опубликованном на YouTube-канале 11 bit studios рассказывает 24 Канал.

Чем ремейк будет отличаться от оригинала и когда ждать релиз?

Разработчики стремятся, чтобы игроки установили более тесную эмоциональную связь с теми, за чьи жизни они несут ответственность. Поэтому именно жители Нового Лондона стали приоритетным направлением для улучшения.

Их искусственный интеллект стал более совершенным, а движения – более живыми и экспрессивными благодаря использованию технологии захвата движений и детализированной анимации.

Команда также полностью переделывает систему освещения, чтобы усилить атмосферу холода и отчаяния. Текстуры зданий обновляют для придания им более приземленного и аутентичного вида.

По словам Сулецкого, Frostpunk 1886 – это не просто визуальное обновление, а существенное расширение контента. В игре появятся новые механики, законодательные акты и дополнительный путь развития общества. В новом ролике студия продемонстрировала концепт-арты и кадры игрового процесса.

Frostpunk 1886: обновление от разработчиков – смотрите видео:

Производство проекта стартовало в начале 2025 года, а выход запланирован на 2027 год для персональных компьютеров в Steam. Игра создается на базе движка Unreal Engine 5 и будет иметь официальную поддержку модификаций.

В чем суть оригинальной игры Frostpunk?

Оригинальная Frostpunk, вышедшая в 2018 году, соединила жанр градостроительного симулятора с напряженными механиками выживания. События разворачиваются в альтернативном XIX веке, где глобальное похолодание уничтожило привычную цивилизацию, как указано на странице игры в Steam.

Игрок берет на себя роль Капитана, который управляет последним городом на Земле, возведенным вокруг гигантского угольного генератора – единственного источника тепла и жизни.

Ключевая особенность игры заключается не только в менеджменте ресурсов, таких как уголь, древесина или еда, но и в необходимости принимать сложные моральные решения. Игроку приходится балансировать между надеждой и недовольством населения, подписывая законы в специальной книге.

Часто приходится выбирать меньшее зло: разрешить детский труд, разбавлять пищу опилками ради экономии или вводить жесткую диктатуру или религиозный культ, чтобы удержать власть. Главный вопрос, который ставит Frostpunk: на что готово пойти человечество ради выживания и стоит ли оно того, если потеряно человечность.