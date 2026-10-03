Турецька кіберспортивна організація провела гучну заміну у своєму складі з Counter-Strike 2, повідомляє 24 Канал.

Досвід для молодого ростера

Клуб офіційно відправив на лаву запасних 19-річного українського снайпера Микиту Самолотова, відомого під ніком cmtry. Його місце в основі посів досвідчений іспанський гравець Альваро Гарсія.

27-річний іспанець, який виступає під ніком SunPayus, раніше захищав кольори відомого клубу G2 Esports, проте з літа перебував у запасі після приходу іншого українського снайпера "r1nkle" Артема Мороза.

G2 прощається з Гарсією: дивіться відео

Керівництво турецької організації розраховує, що досвідчений гравець підсилить позиції команди перед турніром PGL Masters Bucharest, про це повідомляє видання HLTV.

Альваро Гарсія додасть досвіду молодому колективу, середній вік якого становить лише 20,3 року. Крім того, іспанець виконуватиме роль віце-капітана під час матчів.

Щодо Самолотова, то він розпочав свій професійний шлях у системі академії Natus Vincere, де виступав за NAVI Youth та NAVI Junior. У серпні 2025 року турецький клуб FUT викупив основний кістяк цієї молодіжної команди.

Найбільшим успіхом кіберспортсмена в складі нової організації стала перемога на турнірі PGL Bucharest у квітні 2026 року, де українець здобув титул найціннішого гравця з індивідуальним рейтингом 1,24.

Попри яскравий виступ на турнірі в Румунії, надалі гравець зіткнувся із труднощами у збереженні стабільності. У 2026 році його середній рейтинг на LAN-турнірах знизився до 1,00, а за останні три місяці склав 0,96. Через це керівництво клубу ухвалило рішення про зміни в ростері.

Одне з найважчих рішень у моєму житті, після трьох років разом наші шляхи розходяться. Я завжди пам'ятатиму час, який ми провели разом, і знаю, що ця зміна піде тобі на користь. Не можу дочекатися, коли знову побачу тебе у грі! Усього найкращого, Микито,

– прокоментував головний тренер FUT Андраш Ферчак.

Першим турніром для оновленого складу стане PGL Masters Bucharest у Румунії.

Своєю чергою ми також бажаємо 19-річному кіберспортсмену відновити форму та знайти новий колектив.