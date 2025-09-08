Хто переміг?

Фінал турніру BLAST Open London 2025, що проходив з 5 по 7 вересня, став справжнім видовищем для шанувальників Counter-Strike. Протистояння між G2 Esports та Team Vitality розтягнулося на п'ять напружених карт і завершилося сенсаційною перемогою G2 з рахунком 3:2. Для команди це перший значний трофей у 2025 році, який приніс їй 150 тисяч доларів призових, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Матч був сповнений драматизму.

G2 впевнено розпочали на карті Dust II, розгромивши суперника з рахунком 13:3.

Vitality швидко отямилися і взяли реванш на Mirage та Overpass з однаковим рахунком 13:6 на свою користь. Здавалося, що фаворити тримають ситуацію під контролем, але G2 не збиралися здаватись. На карті Inferno вони вирвали перемогу в овертаймі з рахунком 16:12.

На вирішальній карті Train дотиснули опонентів – 13:10, здобувши омріяний титул.

Ця поразка стала для Vitality справжнім ударом. Після неймовірно успішної першої половини року, коли команда виграла сім трофеїв і не програла буквально жодного турніру, вона не може перемогти вже на четвертому поспіль. Ба більше, цей програш став для них першим у гранд-фіналах формату "best-of-5" за весь 2025 рік, перервавши їхню переможну серію із семи фіналів. Цей момент змусив аналітиків та спільноту заговорити про можливе завершення "епохи Vitality".

Українець у центрі уваги

Для G2 ця перемога є символом відродження. Після втрати таких зіркових гравців, як NiKo та m0NESY, мало хто вірив у потенціал оновленого складу. Проте команда довела, що здатна перемагати завдяки злагодженій грі.

Ключову роль у перемозі відіграв український гравець Микита "HeavyGod" Мартиненко, якого визнали найкращим гравцем турніру. Водночас навіть блискуча індивідуальна гра лідера Vitality Матьє "ZywOo" Ербо, який став найкращим гравцем фіналу за статистикою, не змогла врятувати його команду від поразки.

А що інші?

Турнір у Лондоні також запам'ятався невдачами інших іменитих команд.