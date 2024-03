Щорічна премія Game Developers Choice Awards оголосила переможців 2024 року: яка гра найкраща

Відбулася церемонія нагородження Game Developers Choice Awards, яка відзначила кращих з кращих у світі відеоігор 2023 року. Всього було вручено 12 нагород, а переможець виявився цілком очікуваним.

Game Developers Choice Awards – це нагорода, яку щорічно вручають іграм та їх розробникам на Конференції розробників, починаючи з 2001 року. Переможців обирають професіонали індустрії з усього світу.

Переможці

Беззаперечними лідерами вечора стали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom та Baldur's Gate 3 – обидві отримали по сім номінацій у різних категоріях.

Перемогла, що було очікувано, високооцінена Baldur's Gate 3, отримавши відразу чотири нагороди. Окрім "Гри року", Baldur's Gate 3 отримала нагороди за найкращий сюжет, найкращий дизайн та приз глядацьких симпатій.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, з іншого боку, отримала нагороду за інновації та найкращу технологію.

Ось повний список переможців: