Щорічна премія Game Developers Choice Awards оголосила переможців 2024 року: яка гра найкраща
Джерело:GDC Awards
Відбулася церемонія нагородження Game Developers Choice Awards, яка відзначила кращих з кращих у світі відеоігор 2023 року. Всього було вручено 12 нагород, а переможець виявився цілком очікуваним.
Game Developers Choice Awards – це нагорода, яку щорічно вручають іграм та їх розробникам на Конференції розробників, починаючи з 2001 року. Переможців обирають професіонали індустрії з усього світу.
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Переможці
Беззаперечними лідерами вечора стали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom та Baldur's Gate 3 – обидві отримали по сім номінацій у різних категоріях.
Перемогла, що було очікувано, високооцінена Baldur's Gate 3, отримавши відразу чотири нагороди. Окрім "Гри року", Baldur's Gate 3 отримала нагороди за найкращий сюжет, найкращий дизайн та приз глядацьких симпатій.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, з іншого боку, отримала нагороду за інновації та найкращу технологію.
Ось повний список переможців:
- Найкращий дебют: Venba (Visai Games).
- Найкраще візуальне мистецтво: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games).
- Найкращий звук: Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks).
- Найкращий сюжет: Baldur's Gate 3 (Larian Studios).
- Нагорода за соціальний вплив: Venba (Visai Games).
- Нагорода за інновації: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo).
- Найкраща технологія: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo).
- Найкращий дизайн: Baldur's Gate 3 (Larian Studios).
- Приз глядацьких симпатій: Baldur's Gate 3 (Larian Studios).
- Гра року: Baldur's Gate 3 (Larian Studios).
- Нагорода "Посол": Фавзі Месмар. Месмар працює у великих ігрових компаніях понад 20 років і брав участь у розробці ігор таких франшиз, як Battlefield, Candy Crush, Mario Rabbids, Star Wars та Persona.
- Нагорода за життєві досягнення: Йоко Шимомура – легендарний композитор, відповідальний за музику до таких ігор, як Street Fighter II, Final Fight, The King of Dragons, Live A Live, Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, Super Mario RPG та Legends of Mana.