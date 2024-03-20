Деякі ігри поза цим списком доступні вже сьогодні. Наприклад, рання версія Lightyear Frontier, яку називають "мирною фермерською пригодою у відкритому світі", та MLB The Show 24, де вам належить приміряти на себе роль баскетболіста.
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Що далі
- 20 березня відкривається доступ до The Quarry. Гра розповідає про підлітків, які опиняються вночі у літньому таборі, й стикаються з "ніччю жаху". Тут обіцяють "залитих кров'ю місцевих жителів" та "істот, що полюють на них". Вам необхідно приймати рішення, щоб допомогти героям вижити.
- Evil West відкриється вже завтра, 21 березня. Опис гри свідчить: "Темна загроза поглинає Старий Захід. В одиночній або спільній грі стильно боріться з кровожерливими монстрами у вибухових сутичках. Знищуйте вампірські орди за допомогою блискавичної рукавиці та станьте супергероєм Дикого Заходу".
- 26 березня ви зможете пограти в Terra Invicta, але це буде лише попередня тестова версія. Гра від творців Long War зануриться вас у часи інопланетного вторгнення, яке розкололо людство на сім ідеологічних фракцій, кожна з яких має унікальне бачення майбутнього. Вам потрібно очолити обрану вами фракцію, щоб взяти під контроль країни Землі, розширити свою присутність у Сонячній системі та битися з ворожими флотами в тактичних боях.
- Diablo IV очікується 28 березня. Звісно, фанати вже знали про Diablo IV. Минулого місяця Xbox оголосила, що всі ігри Activision та Blizzard почнуть виходити на Game Pass, починаючи з Diablo. Поки що незрозуміло, які ігри серії з'являться наступними. Культова гра закине вас у кошмарний світ, заповнений ордами злих створінь, кошмарними підземеллями та легендарною здобиччю.
- Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged відкривається також з 28 березня і стане відкриттям для дітей та дорослих. Сідайте за кермо найкрутіших автомобілів та транспортних засобів зі всесвіту Hot Wheels, включаючи нові квадроцикли та мотоцикли. Досліджуйте 5 нових середовищ і беріть участь у захопливих випробуваннях та божевільних ігрових режимах.
- Open Roads також виходить в Xbox Game Pass 28 березня в перший день свого релізу. Це інді-проєкт з дуже примітною мальовкою, яка може нагадати вам Life is Strange. Ви зіткнетеся з сімейними таємницями, дослідженнями давно забутого минулого і проблемами стосунків між матір'ю та дочкою. Гра обіцяє бути вкрай невимогливою – лише 4 гігабайти оперативної пам'яті, процесор Intel Core i5 та малопотужна відеокарта, наприклад, Nvidia GeForce GTX 460 (768 MB) або AMD Radeon HD 6870 (1 GB).
До речі, відразу після цього, 1 квітня, вийде Ark: Survival Ascended, а вже наступного дня – спортивна F1 23 та Superhot: Mind Control Delete.