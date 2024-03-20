Деякі ігри поза цим списком доступні вже сьогодні. Наприклад, рання версія Lightyear Frontier, яку називають "мирною фермерською пригодою у відкритому світі", та MLB The Show 24, де вам належить приміряти на себе роль баскетболіста.

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Що далі

20 березня відкривається доступ до The Quarry . Гра розповідає про підлітків, які опиняються вночі у літньому таборі, й стикаються з "ніччю жаху". Тут обіцяють "залитих кров'ю місцевих жителів" та "істот, що полюють на них". Вам необхідно приймати рішення, щоб допомогти героям вижити.

. Гра розповідає про підлітків, які опиняються вночі у літньому таборі, й стикаються з "ніччю жаху". Тут обіцяють "залитих кров'ю місцевих жителів" та "істот, що полюють на них". Вам необхідно приймати рішення, щоб допомогти героям вижити. Evil West відкриється вже завтра, 21 березня. Опис гри свідчить: "Темна загроза поглинає Старий Захід. В одиночній або спільній грі стильно боріться з кровожерливими монстрами у вибухових сутичках. Знищуйте вампірські орди за допомогою блискавичної рукавиці та станьте супергероєм Дикого Заходу".

відкриється вже завтра, 21 березня. Опис гри свідчить: "Темна загроза поглинає Старий Захід. В одиночній або спільній грі стильно боріться з кровожерливими монстрами у вибухових сутичках. Знищуйте вампірські орди за допомогою блискавичної рукавиці та станьте супергероєм Дикого Заходу". 26 березня ви зможете пограти в Terra Invicta , але це буде лише попередня тестова версія. Гра від творців Long War зануриться вас у часи інопланетного вторгнення, яке розкололо людство на сім ідеологічних фракцій, кожна з яких має унікальне бачення майбутнього. Вам потрібно очолити обрану вами фракцію, щоб взяти під контроль країни Землі, розширити свою присутність у Сонячній системі та битися з ворожими флотами в тактичних боях.

, але це буде лише попередня тестова версія. Гра від творців Long War зануриться вас у часи інопланетного вторгнення, яке розкололо людство на сім ідеологічних фракцій, кожна з яких має унікальне бачення майбутнього. Вам потрібно очолити обрану вами фракцію, щоб взяти під контроль країни Землі, розширити свою присутність у Сонячній системі та битися з ворожими флотами в тактичних боях. Diablo IV очікується 28 березня. Звісно, фанати вже знали про Diablo IV. Минулого місяця Xbox оголосила, що всі ігри Activision та Blizzard почнуть виходити на Game Pass, починаючи з Diablo. Поки що незрозуміло, які ігри серії з'являться наступними. Культова гра закине вас у кошмарний світ, заповнений ордами злих створінь, кошмарними підземеллями та легендарною здобиччю.

очікується 28 березня. Звісно, фанати вже знали про Diablo IV. Минулого місяця Xbox оголосила, що всі ігри Activision та Blizzard почнуть виходити на Game Pass, починаючи з Diablo. Поки що незрозуміло, які ігри серії з'являться наступними. Культова гра закине вас у кошмарний світ, заповнений ордами злих створінь, кошмарними підземеллями та легендарною здобиччю. Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged відкривається також з 28 березня і стане відкриттям для дітей та дорослих. Сідайте за кермо найкрутіших автомобілів та транспортних засобів зі всесвіту Hot Wheels, включаючи нові квадроцикли та мотоцикли. Досліджуйте 5 нових середовищ і беріть участь у захопливих випробуваннях та божевільних ігрових режимах.

відкривається також з 28 березня і стане відкриттям для дітей та дорослих. Сідайте за кермо найкрутіших автомобілів та транспортних засобів зі всесвіту Hot Wheels, включаючи нові квадроцикли та мотоцикли. Досліджуйте 5 нових середовищ і беріть участь у захопливих випробуваннях та божевільних ігрових режимах. Open Roads також виходить в Xbox Game Pass 28 березня в перший день свого релізу. Це інді-проєкт з дуже примітною мальовкою, яка може нагадати вам Life is Strange. Ви зіткнетеся з сімейними таємницями, дослідженнями давно забутого минулого і проблемами стосунків між матір'ю та дочкою. Гра обіцяє бути вкрай невимогливою – лише 4 гігабайти оперативної пам'яті, процесор Intel Core i5 та малопотужна відеокарта, наприклад, Nvidia GeForce GTX 460 (768 MB) або AMD Radeon HD 6870 (1 GB).

До речі, відразу після цього, 1 квітня, вийде Ark: Survival Ascended, а вже наступного дня – спортивна F1 23 та Superhot: Mind Control Delete.