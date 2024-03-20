Некоторые игры вне этого списка доступны уже сегодня. Например, ранняя версия Lightyear Frontier, которую называют "мирным фермерским приключением в открытом мире", и MLB The Show 24, где вам предстоит примерить на себя роль баскетболиста.

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Что дальше

20 марта открывается доступ к The Quarry . Игра рассказывает о подростках, которые оказываются ночью в летнем лагере, и сталкиваются с "ночью ужаса". Здесь обещают "залитых кровью местных жителей" и "существ, охотящихся на них". Вам необходимо принимать решения, чтобы помочь героям выжить.

. Игра рассказывает о подростках, которые оказываются ночью в летнем лагере, и сталкиваются с "ночью ужаса". Здесь обещают "залитых кровью местных жителей" и "существ, охотящихся на них". Вам необходимо принимать решения, чтобы помочь героям выжить. Evil West откроется уже завтра, 21 марта. Описание игры гласит: "Темная угроза поглощает Старый Запад. В одиночной или совместной игре стильно сражайтесь с кровожадными монстрами во взрывных схватках. Уничтожайте вампирские орды с помощью молниеносной перчатки и станьте супергероем Дикого Запада".

откроется уже завтра, 21 марта. Описание игры гласит: "Темная угроза поглощает Старый Запад. В одиночной или совместной игре стильно сражайтесь с кровожадными монстрами во взрывных схватках. Уничтожайте вампирские орды с помощью молниеносной перчатки и станьте супергероем Дикого Запада". 26 марта вы сможете поиграть в Terra Invicta , но это будет лишь предварительная тестовая версия. Игра от создателей Long War погрузит вас во времена инопланетного вторжения, которое раскололо человечество на семь идеологических фракций, каждая из которых имеет уникальное видение будущего. Вам нужно возглавить выбранную вами фракцию, чтобы взять под контроль страны Земли, расширить свое присутствие в Солнечной системе и сразиться с вражескими флотами в тактических боях.

, но это будет лишь предварительная тестовая версия. Игра от создателей Long War погрузит вас во времена инопланетного вторжения, которое раскололо человечество на семь идеологических фракций, каждая из которых имеет уникальное видение будущего. Вам нужно возглавить выбранную вами фракцию, чтобы взять под контроль страны Земли, расширить свое присутствие в Солнечной системе и сразиться с вражескими флотами в тактических боях. Diablo IV ожидается 28 марта. Конечно, фанаты уже знали о Diablo IV. В прошлом месяце Xbox объявила, что все игры Activision и Blizzard начнут выходить на Game Pass, начиная с Diablo. Пока непонятно, какие игры серии появятся следующими. Культовая игра забросит вас в кошмарный мир, заполненный ордами злых созданий, кошмарными подземельями и легендарной добычей.

ожидается 28 марта. Конечно, фанаты уже знали о Diablo IV. В прошлом месяце Xbox объявила, что все игры Activision и Blizzard начнут выходить на Game Pass, начиная с Diablo. Пока непонятно, какие игры серии появятся следующими. Культовая игра забросит вас в кошмарный мир, заполненный ордами злых созданий, кошмарными подземельями и легендарной добычей. Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged открывается также с 28 марта и станет открытием для детей и взрослых. Садитесь за руль самых крутых автомобилей и транспортных средств из вселенной Hot Wheels, включая новые квадроциклы и мотоциклы. Исследуйте 5 новых сред и участвуйте в увлекательных испытаниях и сумасшедших игровых режимах.

открывается также с 28 марта и станет открытием для детей и взрослых. Садитесь за руль самых крутых автомобилей и транспортных средств из вселенной Hot Wheels, включая новые квадроциклы и мотоциклы. Исследуйте 5 новых сред и участвуйте в увлекательных испытаниях и сумасшедших игровых режимах. Open Roads также выходит в Xbox Game Pass 28 марта в первый день своего релиза. Это инди-проект с очень примечательной рисовкой, которая может напомнить вам Life is Strange. Вы столкнетесь с семейными тайнами, исследованиями давно забытого прошлого и проблемами отношений между матерью и дочерью. Игра обещает быть крайне нетребовательной – всего 4 гигабайта оперативной памяти, процессор Intel Core i5 и маломощная видеокарта, например, Nvidia GeForce GTX 460 (768 MB) или AMD Radeon HD 6870 (1 GB).

Кстати, сразу после этого, 1 апреля, выйдет Ark: Survival Ascended, а уже на следующий день – спортивная F1 23 и Superhot: Mind Control Delete.