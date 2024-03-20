Что нового

Обновление Red Dead Redemption 2 Title Update 1.32, которое вышло для игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, включает в себя улучшение FSR (теперь в версии 2.2), поддержку HDR10, что должно обеспечить более детализированные и реалистичные цвета, а также более высокие уровни яркости и контрастности, и исправление печально известного глюка Red Dead Online, который приводил к зависанию игры при входе в конюшни. Однако оно не добавляет заветные 60 кадров в секунду на консолях, что, пожалуй, является самым желанным обновлением для игроков во всех видеоиграх.

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Последний раз хит от Rockstar Games получал обновление в сентябре 2022 года, когда компания добавила в игру официальную поддержку AMD FSR 2.0. После этого фанаты узнали о подготовке так называемого обновления следующего поколения, которое упоминалось в электронном письме одного из руководителей Microsoft, где приводился план работы игрового подразделения компании на ближайшие годы.

Rockstar до сих пор не анонсировала это обновление следующего поколения для Red Dead Redemption 2, несмотря на многочисленные призывы от фанатов. Также не совсем ясно, что оно будет означать. Из названия понятно, что это должно быть масштабно – что-то, что выведет игру на современные стандарты AAA-проектов и будет касаться именно консолей новейшего поколения – PlayStation 5, Xbox Series X/S. Нынешний небольшой патч 1.32 дает надежду фанатам игры, что Rockstar наконец-то готовится выпустить полноценный патч следующего поколения.

Текущая версия игры также получила несколько исправлений ошибок в квестах и устраняет некоторые проблемы со сбоями.

О Red Dead Redemption 2