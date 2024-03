Ежегодная премия Game Developers Choice Awards объявила победителей 2024 года: какая игра лучшая

Состоялась церемония награждения Game Developers Choice Awards, которая отметила лучших из лучших в мире видеоигр 2023 года. Всего было вручено 12 наград, а победитель оказался вполне ожидаемым.

Game Developers Choice Awards – это награда, которую ежегодно вручают играм и их разработчикам на Конференции разработчиков, начиная с 2001 года. Победителей выбирают профессионалы индустрии со всего мира.

Победители

Безоговорочными лидерами вечера стали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Baldur's Gate 3 – обе получили по семь номинаций в разных категориях.

Победила, что было ожидаемо, высокооцененная Baldur's Gate 3, получив сразу четыре награды. Кроме "Игры года", Baldur's Gate 3 получила награды за лучший сюжет, лучший дизайн и приз зрительских симпатий.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, с другой стороны, получил награду за инновации и лучшую технологию.

Вот полный список победителей: