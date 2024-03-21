Ежегодная премия Game Developers Choice Awards объявила победителей 2024 года: какая игра лучшая
Источник:GDC Awards
Состоялась церемония награждения Game Developers Choice Awards, которая отметила лучших из лучших в мире видеоигр 2023 года. Всего было вручено 12 наград, а победитель оказался вполне ожидаемым.
Game Developers Choice Awards – это награда, которую ежегодно вручают играм и их разработчикам на Конференции разработчиков, начиная с 2001 года. Победителей выбирают профессионалы индустрии со всего мира.
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Победители
Безоговорочными лидерами вечера стали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Baldur's Gate 3 – обе получили по семь номинаций в разных категориях.
Победила, что было ожидаемо, высокооцененная Baldur's Gate 3, получив сразу четыре награды. Кроме "Игры года", Baldur's Gate 3 получила награды за лучший сюжет, лучший дизайн и приз зрительских симпатий.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, с другой стороны, получил награду за инновации и лучшую технологию.
Вот полный список победителей:
- Лучший дебют: Venba (Visai Games).
- Лучшее визуальное искусство: Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games).
- Лучший звук: Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks).
- Лучший сюжет: Baldur's Gate 3 (Larian Studios).
- Награда за социальное влияние: Venba (Visai Games).
- Награда за инновации: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo).
- Лучшая технология: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo).
- Лучший дизайн: Baldur's Gate 3 (Larian Studios).
- Приз зрительских симпатий: Baldur's Gate 3 (Larian Studios).
- Игра года: Baldur's Gate 3 (Larian Studios).
- Награда "Посол": Фавзи Месмар. Месмар работает в крупных игровых компаниях более 20 лет и участвовал в разработке игр таких франшиз, как Battlefield, Candy Crush, Mario Rabbids, Star Wars и Persona.
- Награда за жизненные достижения: Йоко Шимомура – легендарный композитор, ответственный за музыку к таким играм, как Street Fighter II, Final Fight, The King of Dragons, Live A Live, Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, Super Mario RPG и Legends of Mana.