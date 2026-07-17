Чому розробники взяли паузу?

Команда опублікувала офіційне повідомлення, де зазначила, що додатковий час дозволить реалізувати всі задуми та виправдати сподівання як фанатів жанру RTS, так і шанувальників всесвіту Джорджа Мартіна. Про це пише видання IGN.

Автори проєкту підкреслили, що не хочуть поспішати, аби фінальний продукт відповідав високим стандартам серіалу від HBO.

Ми залишаємося непохитними у своїй місії представити стратегію в реальному часі у світі Вестероса, яка відповідатиме очікуванням гравців,

– прокоментували представники PlaySide Studios.

У нових деталях розробники пообіцяли масштабні сутички в різних регіонах, зокрема біля Стіни та в Королівській Гавані. Окрему увагу в сюжеті приділили кампанії Робба Старка, яка розгорнеться під час знакової Битви п'яти королів. Гравці зможуть відвідати відомі за серіалом та книгами локації, що дозволить глибше зануритися в атмосферу боротьби за владу.

Попри розчарування фанатів, перенесення War for Westeros вписується в загальну тенденцію ігрової індустрії. На початок 2027 року змістили дати виходу й інші великі тайтили, серед яких Lords of the Fallen 2 та Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Експерти пов'язують це з надзвичайно щільним графіком релізів наприкінці 2026 року. Зокрема, у листопаді 2026 року світ побачить довгоочікувана GTA 6, яка ризикує затьмарити будь-який інший медійний продукт.

Ми знаємо, що очікування було довгим, і ми не сприймаємо вашу підтримку як щось належне,

– додала команда розробників у своєму блозі.

Зараз PlaySide Studios зосереджена на фінальних етапах виробництва, аби забезпечити гравцям безперебійний та епічний ігровий досвід у боротьбі за Залізний трон.