Почему разработчики взяли перерыв?

Команда опубликовала официальное сообщение, в котором отметила, что дополнительное время позволит реализовать все задуманное и оправдать ожидания как фанатов жанра RTS, так и поклонников вселенной Джорджа Мартина. Об этом пишет издание IGN.

Авторы проекта подчеркнули, что не хотят торопиться, чтобы конечный продукт соответствовал высоким стандартам сериала от HBO.

Мы остаемся непоколебимыми в своей миссии – представить стратегию в реальном времени в мире Вестероса, которая оправдает ожидания игроков,

– прокомментировали представители PlaySide Studios.

В новых подробностях разработчики пообещали масштабные сражения в разных регионах, в частности у Стены и в Королевской Гавани. Особое внимание в сюжете уделили кампании Робба Старка, которая развернется во время знаковой Битвы пяти королей. Игроки смогут посетить известные по сериалу и книгам локации, что позволит глубже погрузиться в атмосферу борьбы за власть.

Несмотря на разочарование фанатов, перенос War for Westeros вписывается в общую тенденцию игровой индустрии. На начало 2027 года перенесли даты выхода и другие большие титулы, среди которых Lords of the Fallen 2 и Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Эксперты связывают это с чрезвычайно плотным графиком релизов в конце 2026 года. В частности, в ноябре 2026 года мир увидит долгожданную GTA 6, которая рискует затмить любой другой медийный продукт.

Мы знаем, что ожидание было долгим, и мы не считаем вашу поддержку чем-то само собой разумеющимся,

– добавила команда разработчиков в своем блоге.

Сейчас PlaySide Studios сосредоточена на финальных этапах производства, чтобы обеспечить игрокам бесперебойный и эпический игровой опыт в борьбе за Железный трон.