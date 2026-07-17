Майбутній проєкт по "Грі престолів" перенесли: коли тепер його чекати

Студія PlaySide Studios оголосила про перенесення релізу своєї амбітної стратегії в реальному часі Game of Thrones: War for Westeros. Замість обіцяного 2026 року гравці зможуть очолити війська Семи Королівств лише на початку 2027 року. Розробники пояснюють це рішення прагненням до ідеальної якості.

Чому розробники взяли паузу?

Команда опублікувала офіційне повідомлення, де зазначила, що додатковий час дозволить реалізувати всі задуми та виправдати сподівання як фанатів жанру RTS, так і шанувальників всесвіту Джорджа Мартіна. Про це пише видання IGN.

Автори проєкту підкреслили, що не хочуть поспішати, аби фінальний продукт відповідав високим стандартам серіалу від HBO.

Ми залишаємося непохитними у своїй місії представити стратегію в реальному часі у світі Вестероса, яка відповідатиме очікуванням гравців,

– прокоментували представники PlaySide Studios.

У нових деталях розробники пообіцяли масштабні сутички в різних регіонах, зокрема біля Стіни та в Королівській Гавані. Окрему увагу в сюжеті приділили кампанії Робба Старка, яка розгорнеться під час знакової Битви п'яти королів. Гравці зможуть відвідати відомі за серіалом та книгами локації, що дозволить глибше зануритися в атмосферу боротьби за владу.

Попри розчарування фанатів, перенесення War for Westeros вписується в загальну тенденцію ігрової індустрії. На початок 2027 року змістили дати виходу й інші великі тайтили, серед яких Lords of the Fallen 2 та Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Експерти пов'язують це з надзвичайно щільним графіком релізів наприкінці 2026 року. Зокрема, у листопаді 2026 року світ побачить довгоочікувана GTA 6, яка ризикує затьмарити будь-який інший медійний продукт.

Ми знаємо, що очікування було довгим, і ми не сприймаємо вашу підтримку як щось належне,

– додала команда розробників у своєму блозі.

Зараз PlaySide Studios зосереджена на фінальних етапах виробництва, аби забезпечити гравцям безперебійний та епічний ігровий досвід у боротьбі за Залізний трон.