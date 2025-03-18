Blizzard Arcade Collection та Atomfall додадуть в Game Pass, а чотири гри покинуть підписку
- Microsoft оголосила про додавання нових ігор до Game Pass, включаючи 33 Immortals, Octopath Traveler 2, Train Sim World 5, Mythwrecked: Ambrosia Island та Blizzard Arcade Collection.
- 31 березня з Game Pass вийдуть 10 проєктів, зокрема чотири частини серії Yakuza.
Microsoft оголосила другу хвилю березневих релізів для передплатників Game Pass на ПК та консолях Xbox, а також розкрила список проєктів, які покинуть сервіс наприкінці місяця.
З 18 березня у каталозі Game Pass Ultimate та PC Game Pass стала доступною кооперативна roguelike-гра 33 Immortals на ПК, Xbox Series X та S. Вона входить до програми Game Preview, розповідає 24 Канал.
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З 19 березня до бібліотеки Xbox Game Pass Standard приєднаються дві гри:
- Octopath Traveler 2, фантастична RPG для Xbox Series X/S,
- Train Sim World 5, симулятор керування поїздами для Xbox One, Xbox Series X/S.
20 березня до PC Game Pass, Game Pass Ultimate та Xbox Game Pass Standard додадуть пригодницьку гру Mythwrecked: Ambrosia Island для ПК та Xbox, а 25 березня сервіс поповниться збіркою класичних ігор від Blizzard – Blizzard Arcade Collection.
Microsoft також нагадала, що 27 березня, одночасно з офіційним релізом, у Game Pass Ultimate та PC Game Pass з’явиться постапокаліптичний рольовий бойовик із виживальними елементами Atomfall.
Крім того, 26 березня компанія розширить бібліотеку підписки Game Pass Core, додавши три нові ігри: Tunic, пригодницький екшен Batman: Arkham Knight та Monster Sanctuary, метроїдванію з елементами тренування монстрів.
Які ігри покинуть Game Pass
Однак 31 березня Game Pass залишать 10 проєктів для ПК та Xbox, серед яких чотири частини культової серії Yakuza:
- Hot Wheels Unleashed 2
- The Lamplighters League
- Lil Gator Game
- MLB The Show 24
- Monster Hunter Rise
- Open Roads
- Yakuza 0
- Yakuza Kiwami
- Yakuza Kiwami 2
- Yakuza: Like a Dragon
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Таким чином, передплатники Game Pass можуть скористатися останніми днями, щоб пройти улюблені проєкти до їхнього видалення з бібліотеки.