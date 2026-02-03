Xbox оновила бібліотеку Game Pass: на що чекати гравцям у першій половині лютого
- На початку лютого 2026 року бібліотека Game Pass поповниться різноманітними іграми, включаючи Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Madden NFL 26, Relooted, та комедійний шутер High on Life 2.
- 15 лютого з сервісу Game Pass Ultimate та EA Play буде вилучено лише одну гру – симулятор футболу Madden NFL 24.
Компанія Microsoft офіційно представила перелік проєктів, які поповнять каталог Game Pass на початку лютого 2026 року. Геймери отримають доступ до відомих блокбастерів, нових симуляторів та неочікуваних релізів, що з'являться в підписці без попередження.
Окрім великого списку новинок, сервіс покине лише одна гра, що є нетипово коротким списком для середини місяця. Повний опис новинок та змін представив портал Xbox Wire.
Які ігри з'являться в каталозі цього місяця?
Лютий стартує з сюрпризу: вже 3 лютого до підписки Ultimate, Premium та версії для ПК без офіційних анонсів додали піратський екшен Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Наступні два тижні будуть насиченими на релізи для різних платформ:
- 5 лютого: до бібліотеки поповнять симулятор американського футболу Madden NFL 26 (Ultimate, PC) та гоночна аркада для дітей Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Ultimate, Premium, PC).
- 10 лютого: у день офіційного виходу в сервісі з'явиться футуристичний симулятор пограбувань Relooted для ПК та Xbox Series X|S (Ultimate, PC).
- 12 лютого: додадуть одразу три проєкти – екшен-роглайт BlazBlue: Entropy Effect X, кооперативний симулятор заправної станції Roadside Research (у режимі раннього доступу) та аніме-ферму Starsand Island.
- 13 лютого: відбудеться одночасний реліз із виходом гри комедійного шутера High on Life 2 (Ultimate, PC). Також у цей день, святкуючи восьму річницю, до каталогу повернеться середньовічна рольова гра Kingdom Come: Deliverance.
- 17 лютого: пригодницький екшен Avatar: Frontiers of Pandora стане доступним для Ultimate та PC, а рольовий бойовик Avowed поповнить рівень Premium.
Game Pass в лютому буде таким / Фото Xbox
Щодо проєктів, які залишають сервіс, то 15 лютого з каталогів Game Pass Ultimate та EA Play зникне лише одна гра – минулорічний симулятор футболу Madden NFL 24.