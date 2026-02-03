Xbox обновила библиотеку Game Pass: чего ждать игрокам в первой половине февраля
- В начале февраля 2026 года библиотека Game Pass пополнится разнообразными играми, включая Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Madden NFL 26, Relooted, и комедийный шутер High on Life 2.
- 15 февраля из сервиса Game Pass Ultimate и EA Play будет изъята только одна игра – симулятор футбола Madden NFL 24.
Компания Microsoft официально представила перечень проектов, которые пополнят каталог Game Pass в начале февраля 2026 года. Геймеры получат доступ к известным блокбастерам, новым симуляторам и неожиданным релизам, которые появятся в подписке без предупреждения.
Кроме большого списка новинок, сервис покинет только одна игра, что является нетипично коротким списком для середины месяца. Полное описание новинок и изменений представил портал Xbox Wire.
Какие игры появятся в каталоге в этом месяце?
Февраль стартует с сюрприза: уже 3 февраля к подписке Ultimate, Premium и версии для ПК без официальных анонсов добавили пиратский экшен Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Следующие две недели будут насыщенными на релизы для различных платформ:
- 5 февраля: библиотеку пополнят симулятор американского футбола Madden NFL 26 (Ultimate, PC) и гоночная аркада для детей Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Ultimate, Premium, PC).
- 10 февраля: в день официального выхода в сервисе появится футуристический симулятор ограблений Relooted для ПК и Xbox Series X|S (Ultimate, PC).
- 12 февраля: добавят сразу три проекта – экшен-роглайт BlazBlue: Entropy Effect X, кооперативный симулятор заправочной станции Roadside Research (в режиме раннего доступа) и аниме-ферму Starsand Island.
- 13 февраля: состоится одновременный релиз с выходом игры комедийного шутера High on Life 2 (Ultimate, PC). Также в этот день, празднуя восьмую годовщину, в каталог вернется средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance.
- 17 февраля: приключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora станет доступным для Ultimate и PC, а ролевой боевик Avowed пополнит уровень Premium.
Game Pass в феврале будет таким / Фото Xbox
По проектам, которые оставляют сервис, то 15 февраля из каталогов Game Pass Ultimate и EA Play исчезнет только одна игра – прошлогодний симулятор футбола Madden NFL 24.