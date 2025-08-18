Ведучий Gamescom: Opening Night Live Джефф Кілі опублікував трейлер майбутньої презентації. Ролик демонструє кадри з ігор, які покажуть на шоу, зокрема Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil Requiem, доповнення для World of Warcraft та тизер другого сезону серіалу "Фоллаут". Подія відбудеться вже 19 серпня.

Джефф Кілі, продюсер і ведучий церемонії відкриття виставки Gamescom, особисто змонтував і представив трейлер заходу Opening Night Live, розповідає 24 Канал. Відео тривалістю менше ніж хвилину містить нарізку кадрів з ігор, які точно з'являться на шоу, а також проєктів, запланованих на 2025 рік.

Що покажуть на заході?

На презентації очікуються гучні прем'єри: Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil Requiem, Ghost of Yotei, Silent Hill f, Ninja Gaiden 4 та доповнення World of Warcraft: Midnight.

Крім того, глядачам покажуть тизер другого сезону серіалу "Фоллаут". Також підтверджено демонстрацію Lords of the Fallen 2, The Outer Worlds 2 та новин про Black Myth: Wukong.

У трейлері можна помітити ігри, що вже мають дати виходу: Cronos: The New Dawn (5 вересня), Sonic Racing: CrossWorlds (25 вересня) та доповнення The Order of Giants для Indiana Jones and the Great Circle (4 вересня).

Трейлер Opening Night Live 2025 – дивіться відео:

Організатори обіцяють двогодинну демонстрацію майбутнього відеоігор зі світовими прем'єрами, анонсами нових проєктів та музичним виступом за мотивами гри Clair Obscur: Expedition 33.

Коли і де дивитися Gamescom Opening Night Live?

Основна частина Gamescom: Opening Night Live розпочнеться 19 серпня о 20:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на YouTube каналі thegameawards.

Нагадаємо, що Gamescom 2025 пройде в Кельні з 20 по 24 серпня і обіцяє стати наймасштабнішою виставкою в історії з понад 1500 компаніями-учасниками, що є рекордом.