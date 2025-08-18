Що стало причиною таких різких змін?

Команда ALGO зважилася на кардинальну перебудову свого складу з Counter-Strike, оголосивши про припинення співпраці відразу з трьома гравцями. Найбільш гучним став відхід ветерана сцени, чеського снайпера oskar, який залишив команду після всього 34 днів перебування в її лавах. Контракт із ним було розірвано за згодою сторін, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Дивіться також Турнір з Counter-Strike 2 на Esports World Cup 2025: все, що варто знати

Разом з oskar команду покинув німець Simon "KWERTZZ" Horak та поляк Patryk "milky" Wronka. Обидва кіберспортсмени не залишили організацію остаточно, а були переведені на лаву запасних. Таким чином, клуб повністю розформував свій попередній міжнародний склад, який показував нестабільні результати.

На заміну європейському складу прийшло тріо українських гравців, які раніше виступали під тегом The Glecks. ALGO офіційно представила двох нових членів команди: Юрія "hodix" Ходака та гравця під ніком "jackast". Разом з ними до колективу приєднався ще один їхній співвітчизник, ім'я якого поки що не розголошується, завершивши формування нової української основи команди.

Цей крок свідчить про повну зміну вектора розвитку для ALGO. Замість того щоб продовжувати експерименти з інтернаціональним ростером, організація вирішила зробити ставку на вже усталений український колектив, добре знайомий між собою. Це може допомогти команді досягти кращої синергії та стабільності у довгостроковій перспективі. Оновлений склад уже готується до майбутніх турнірів, де й продемонструє свій потенціал.

Хто такі ALGO?

ALGO Esports – це відносно нова українська кіберспортивна організація, яка офіційно вийшла на професійну сцену Counter-Strike 2 лише у квітні 2025 року.

Перший склад команди був таким:

Ярослав "Byr9" Буряк – IGL (капітан).

Ремі "Diviiii" Александре – снайпер (AWP).

Саймон "KWERTZZ" Хорак – стартплеєр.

Крісті "Smekk" Флютур – опорник (anchor).

Жигимантас "Nukkye" Хмеляускас – опорник (anchor).

Олександр "⁠Shara⁠" Гордієв – тренер.

Згодом до колективу приєдналися болгарський гравець Мілен "milky" Іллієв та німецький кіберспортсмен Tom "skyye" Hagedorn.

ALGO Esports активно бере участь у різних турнірах. Команда кваліфікувалася до ліги ESEA Elite і брала участь у таких змаганнях, як Exort Series, Justice Cup та Europe: Elite Cup.

Після відходу milky, KWERTZZ і oskar, актуальний склад команди стає таким:

Жигімантас "⁠nukkye⁠" Чміляускас. Литва.

Крістіан "⁠Griller⁠" Вейлгаард Ску Серенсен. Данія

Юрій "⁠hodix⁠" Ходак. Україна.

Дмитро "⁠jackast⁠" Пащенко. Україна.

Іван "⁠crickeyyy⁠" Гаврилов. Україна.

Олександр "⁠Shara⁠" Гордієв – тренер. Україна.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!