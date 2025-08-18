Что стало причиной таких резких изменений?

Команда ALGO решилась на кардинальную перестройку своего состава по Counter-Strike, объявив о прекращении сотрудничества сразу с тремя игроками. Наиболее громким стал уход ветерана сцены, чешского снайпера oskar, который покинул команду после всего 34 дней пребывания в ее рядах. Контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Вместе с oskar команду покинул немец Simon "KWERTZZ" Horak и поляк Patryk "milky" Wronka. Оба киберспортсмена не покинули организацию окончательно, а были переведены на скамейку запасных. Таким образом, клуб полностью расформировал свой предыдущий международный состав, который показывал нестабильные результаты.

На замену европейскому составу пришло трио украинских игроков, которые ранее выступали под тегом The Glecks. ALGO официально представила двух новых членов команды: Юрия "hodix" Ходака и игрока под ником "jackast". Вместе с ними к коллективу присоединился еще один их соотечественник, имя которого пока не разглашается, завершив формирование новой украинской основы команды.

Этот шаг свидетельствует о полной смене вектора развития для ALGO. Вместо того чтобы продолжать эксперименты с интернациональным ростером, организация решила сделать ставку на уже устоявшийся украинский коллектив, хорошо знакомый между собой. Это может помочь команде достичь лучшей синергии и стабильности в долгосрочной перспективе. Обновленный состав уже готовится к предстоящим турнирам, где и продемонстрирует свой потенциал.

Кто такие ALGO?

ALGO Esports – это относительно новая украинская киберспортивная организация, которая официально вышла на профессиональную сцену Counter-Strike 2 только в апреле 2025 года.

Первый состав команды был таким:

Ярослав "Byr9" Буряк – IGL (капитан).

Реми "Diviiii" Александре – снайпер (AWP).

Саймон "KWERTZZ" Хорак – стартплеер.

Кристи "Smekk" Флютур – опорник (anchor).

Жигимантас "Nukkye" Хмеляускас – опорник (anchor).

Александр "Shara" Гордиев – тренер.

Впоследствии к коллективу присоединились болгарский игрок Милен "milky" Иллиев и немецкий киберспортсмен Tom "skyye" Hagedorn.

ALGO Esports активно участвует в различных турнирах. Команда квалифицировалась в лигу ESEA Elite и участвовала в таких соревнованиях, как Exort Series, Justice Cup и Europe: Elite Cup.

После ухода milky, KWERTZZ и oskar, после ухода milky KWERTZZ и oskar актуальный состав команды становится таким:

Жигимантас "nukkye" Чмиляускас. Литва.

Кристиан "Griller" Вейлгаард Ску Серенсен. Дания

Юрий "hodix" Ходак. Украина.

Дмитрий "jackast" Пащенко. Украина.

Иван "crickeyyy" Гаврилов. Украина.

Александр "Shara" Гордиев – тренер. Украина.

