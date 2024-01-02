Знищення деяких з них було доволі простим завданням, а щодо інших – довелося неабияк постаратися. Попурлярний портал розмістив усі 7 горокраксів у рейтингу від "найпростішого" до найскладнішого.

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Найскладніші горокракси

7 . Діадема Ровіни Рейвенклов – у книгах її випадково знищив Кребб, вкинувши у вогонь. Тож це горокракс практично не завдав жодних клопотів.

– у книгах її випадково знищив Кребб, вкинувши у вогонь. Тож це горокракс практично не завдав жодних клопотів. 6 . Чаша Гельґи Гафелпаф – знищена в Таємній кімнаті за допомогою ікла раніше вбитого Василіска. Чашу важко було знайти, але доволі легко знищити. Єдине, що виникає питання – це те, як Рон зімітував парселмову, щоб відкрити вхід до Таємної кімнати.

– знищена в Таємній кімнаті за допомогою ікла раніше вбитого Василіска. Чашу важко було знайти, але доволі легко знищити. Єдине, що виникає питання – це те, як Рон зімітував парселмову, щоб відкрити вхід до Таємної кімнати. 5 . Змія Наджіні – один з двох живих горокрасів. Це зробило його доволі небезпечним. Під час битви за Гоґвортс її вбив Невіл за допомогою меча Ґрифіндора.

– один з двох живих горокрасів. Це зробило його доволі небезпечним. Під час битви за Гоґвортс її вбив Невіл за допомогою меча Ґрифіндора. 4 . Медальйон Салазара Слизарина – дуже підступний горокракс, йому майже вдалося розсварити Гаррі, Рона та Герміону. Втім, у підсумку Рон таки знищив медальйон за допомогою меча Ґрифіндора.

– дуже підступний горокракс, йому майже вдалося розсварити Гаррі, Рона та Герміону. Втім, у підсумку Рон таки знищив медальйон за допомогою меча Ґрифіндора. 3 . Перстень Ярволо Ґонта – знищення цього горокракса є одним з головних сюжетних поворотів у всій історії. Адже для того, щоб дістати й знищити перстень Дамблдор зазнав смертельного прокляття. Тож якби його не вбив Снейп, директор школи все одно б помер від прокляття. Тоді справжнім господарем бузинової палички, що могло б повністю змінити весь сюжет.

– знищення цього горокракса є одним з головних сюжетних поворотів у всій історії. Адже для того, щоб дістати й знищити перстень Дамблдор зазнав смертельного прокляття. Тож якби його не вбив Снейп, директор школи все одно б помер від прокляття. Тоді справжнім господарем бузинової палички, що могло б повністю змінити весь сюжет. 2 . Щоденник Тома Редла – недоступність цього горокракса пов'язана з його захисником. Гігантський змій Василіск, нагадаємо, вміє вбивати одним лише своїм поглядом. Лише за допомогою фенікса Фокса, що осліпив Василіска, та меча Ґрифіндора Гаррі Поттер спершу вбив змія, а згодом його зубом знищив щоденник.

– недоступність цього горокракса пов'язана з його захисником. Гігантський змій Василіск, нагадаємо, вміє вбивати одним лише своїм поглядом. Лише за допомогою фенікса Фокса, що осліпив Василіска, та меча Ґрифіндора Гаррі Поттер спершу вбив змія, а згодом його зубом знищив щоденник. 1. Гаррі Поттер – коли Лорд Волдеморт намагався вбити немовля Гаррі, він ненароком поділився з ним частиною своєї душі. Це й пояснює їхній зв'язок протягом усієї історії. Тож, щоб остаточно знищити злого чаклуна, Гаррі повинен був загинути. Це й сталося під час битви за Гоґвортс – сам того не усвідомлюючи, Волдеморт убив не Гаррі, а частинку своєї душі в ньому.

Таким за складністю було знищення всіх горокраксів в історії про Гаррі Поттера. Дуже цікаво, наскільки б змінився цей порядок, якби знищення всіх семи горокраксів помістити в одну гру?