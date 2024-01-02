Уничтожение некоторых из них было довольно простой задачей, а в отношении других пришлось изрядно постараться. Попурлярный портал разместил все 7 горокраксов в рейтинге от "самого простого" до самого сложного.

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Самые сложные горокраксы

7 . Диадема Ровины Рейвенклов – в книгах ее случайно уничтожил Кребб, бросив в огонь. Поэтому этот горокракс практически не доставил никаких хлопот.

– в книгах ее случайно уничтожил Кребб, бросив в огонь. Поэтому этот горокракс практически не доставил никаких хлопот. 6 . Чаша Хельги Гаффелпаф – уничтожена в Тайной комнате с помощью клыка ранее убитого Василиска. Чашу трудно найти, но довольно легко уничтожить. Единственное, что возникает вопрос – это то, как Рон сымитировал парселмову, чтобы открыть вход в Тайную комнату.

– уничтожена в Тайной комнате с помощью клыка ранее убитого Василиска. Чашу трудно найти, но довольно легко уничтожить. Единственное, что возникает вопрос – это то, как Рон сымитировал парселмову, чтобы открыть вход в Тайную комнату. 5 . Змея Наджини – один из двух живых горокрасов. Это сделало его довольно опасным. Во время битвы за Хогвартс ее убил Невилл с помощью меча Гриффиндора.

– один из двух живых горокрасов. Это сделало его довольно опасным. Во время битвы за Хогвартс ее убил Невилл с помощью меча Гриффиндора. 4 . Медальон Салазара Слизарина – очень коварный горокракс, ему почти удалось рассорить Гарри, Рона и Гермиону. Впрочем, в итоге Рон уничтожил медальон с помощью меча Гриффиндора.

– очень коварный горокракс, ему почти удалось рассорить Гарри, Рона и Гермиону. Впрочем, в итоге Рон уничтожил медальон с помощью меча Гриффиндора. 3 . Кольцо Ярволо Гонта – уничтожение этого горокракса является одним из главных сюжетных поворотов во всей истории. Ведь для того, чтобы достать и уничтожить кольцо Дамблдор претерпел смертельное проклятие. Если бы его не убил Снейп, директор школы все равно бы умер от проклятия. Тогда настоящим хозяином бузиновой палочки, что могло полностью изменить весь сюжет.

– уничтожение этого горокракса является одним из главных сюжетных поворотов во всей истории. Ведь для того, чтобы достать и уничтожить кольцо Дамблдор претерпел смертельное проклятие. Если бы его не убил Снейп, директор школы все равно бы умер от проклятия. Тогда настоящим хозяином бузиновой палочки, что могло полностью изменить весь сюжет. 2 . Дневник Тома Реддла – недоступность этого характера связана с его защитником. Гигантский змей Василиск, напомним, умеет убивать одним своим взглядом. Только с помощью ослепившего Василиска феникса Фокса и меча Гриффиндора Гарри Поттер сначала убил змея, а впоследствии его зубом уничтожил дневник.

– недоступность этого характера связана с его защитником. Гигантский змей Василиск, напомним, умеет убивать одним своим взглядом. Только с помощью ослепившего Василиска феникса Фокса и меча Гриффиндора Гарри Поттер сначала убил змея, а впоследствии его зубом уничтожил дневник. 1. Гарри Поттер – когда Лорд Волдеморт пытался убить младенца Гарри, он нечаянно поделился с ним частью своей души. Это объясняет их связь на протяжении всей истории. Чтобы окончательно уничтожить злого колдуна, Гарри должен был погибнуть. Это случилось во время битвы за Хогвартс – сам того не осознавая, Волдеморт убил не Гарри, а частицу своей души в нем.

Таким по сложности было уничтожение всех горокраксов в истории о Гарри Поттере. Очень интересно, насколько изменился бы этот порядок, если бы уничтожение всех семи горокраксов поместить в одну игру?