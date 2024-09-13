Garry's Mod потрапив до "Книги рекордів Гіннеса", як найбільш продаваний ексклюзив для ПК

Garry's Mod, улюблена фізична гра-пісочниця від студії Facepunch Studios, офіційно визнана найбільш продаваним ексклюзивом для ПК в історії, що підтверджено в останньому виданні "Книги рекордів Гіннеса".

Оголошення про це з'явилося на офіційних сторінках гри в соціальних мережах разом із фотографією нового видання Книги рекордів Гіннеса, інформує Games 24.

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Гаррі Ньюман, творець Garry's Mod, висловив своє здивування таким визнанням, пожартувавши:

Я ніколи не думав, що стану світовим рекордсменом, не маючи нічого спільного з чіпсами зі смаком креветкового коктейлю.

Вперше запущена в листопаді 2006 року, Garry's Mod зібрала понад 1 мільйон "надзвичайно позитивних" відгуків у Steam, зберігаючи свою популярність протягом майже двох десятиліть.

Хоча багато інших комп'ютерних ігор, таких як PUBG: Battlegrounds, Minecraft та Terraria, розійшлися накладом понад 20 мільйонів копій, ці ігри не є ексклюзивами для окремих платформ, що відрізняє Garry's Mod від інших ігор.

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До речі, наразі Ньюман розробляє S&box, духовну спадкоємицю Garry's Mod, побудовану на рушії Source 2, з амбіціями перевершити оригінальну гру в усіх сенсах.