Объявление об этом появилось на официальных страницах игры в социальных сетях вместе с фотографией нового издания Книги рекордов Гиннеса, информирует Games 24.

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Гарри Ньюман, создатель Garry's Mod, выразил свое удивление таким признанием, пошутив:

Я никогда не думал, что стану мировым рекордсменом, не имея ничего общего с чипсами со вкусом креветочного коктейля.

Впервые запущенная в ноябре 2006 года, Garry's Mod собрала более 1 миллиона "чрезвычайно положительных" отзывов в Steam, сохраняя свою популярность в течение почти двух десятилетий.

Хотя многие другие компьютерные игры, таких как PUBG: Battlegrounds, Minecraft и Terraria, разошлись тиражом более 20 миллионов копий, эти игры не являются эксклюзивами для отдельных платформ, что отличает Garry's Mod от других игр.

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Кстати, сейчас Ньюман разрабатывает S&box, духовную наследницу Garry's Mod, построенную на движке Source 2, с амбициями превзойти оригинальную игру во всех смыслах.