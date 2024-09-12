Несмотря на то, что выход PS5 Pro состоится только 7 ноября, уже сейчас приобрести внешний дисковод практически не реально почти в любой стране, где он продавался.

А тем временем Анонс PlayStation 5 Pro установил новый громкий рекорд, но в Sony вряд ли этому радуются

Бешеный спрос

Отдельный дисковод, который изначально был выпущен в конце 2022 года для цифрового издания PlayStation 5, позволяет пользователям воспроизводить физические диски Blu-ray и DVD в формате 4K Ultra HD.

После того, как Sony официально анонсировала PS5 Pro в начале этой недели, дисководы быстро разошлись на крупнейших розничных платформах, таких как Amazon, Best Buy, и региональных онлайн-магазинах. Отчеты показывают, что он стал одним из самых продаваемых товаров для видеоигр в Интернете, и фанаты стремятся приобрести накопитель еще до запуска PS5 Pro.

Цены PS5 Pro и критика пользователей

Несмотря на то, что дисководы разобрали словно горячие перышки, аудитория геймеров в целом прохладно восприняла анонс. Дело в том, что далеко не все довольны демонстрацией возможностей консоли в то время, как других не устраивает немалая стоимость, которую Sony хочет за свою топовую консоль.

PlayStation 5 Pro будет продаваться по цене 700 долларов в США и 800 евро в Европе. Что касается Украины, то пока о цене можно только спекулировать, но некоторые пользователи в сети опираясь на опыт релиза PS5 ожидают цены в районе 1000 и даже 1200 долларов в отдельных случаях, если повторится ситуация с дефицитом приставок.

Кроме того, отдельный дисковод стоит 80 долларов, а это означает, что игроки, которые выбирают и PS5 Pro, и дисковод, потратят около 900 евро, если захотят играть в физические игры.



Кстати, в Украине сменный дисковод для PS5 можно приобрести за 4500 гривен / Скриншот 24 Канала

Смотрите также Sony рассказала, будут ли обновления игр для PS5 Pro платными

Несмотря на этот спор, аналитики прогнозируют высокие продажи PS5 Pro, предполагая, что она может стать аналогом успешной PlayStation 4 Pro. Однако, ввиду высокого спроса на автономный дисковод, игрокам, возможно, придется действовать быстро, чтобы получить его до того, как он будет полностью распродан.