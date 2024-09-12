Попри те, що вихід PS5 Pro відбудеться лише 7 листопада, вже зараз придбати зовнішній дисковод практично не реально майже в будь-якій країні, де він продавався.

А тим часом Анонс PlayStation 5 Pro встановив новий гучний рекорд, але у Sony навряд цьому радіють

Скажений попит

Окремий дисковод, який спочатку був випущений наприкінці 2022 року для цифрового видання PlayStation 5, дозволяє користувачам відтворювати фізичні диски Blu-ray і DVD у форматі 4K Ultra HD.

Після того, як Sony офіційно анонсувала PS5 Pro на початку цього тижня, дисководи швидко розійшлися на найбільших роздрібних платформах, таких як Amazon, Best Buy, та регіональних онлайн-магазинах. Звіти показують, що він став одним з найбільш продаваних товарів для відеоігор в Інтернеті, а фанати прагнуть придбати накопичувач ще до запуску PS5 Pro.

Ціни PS5 Pro та критика користувачів

Попри те, що дисководи розібрали немов гарячі періжки, аудиторія геймерів загалом прохолодно сприйняла анонс. Річ у тім, що далеко не всі задоволені демонстрацією можливостей консолі у той час, як інших не влаштовує чимала вартість, яку Sony хоче за свою топову консоль.

PlayStation 5 Pro продаватиметься за ціною 700 доларів у США та 800 євро в Європі. Що стосується України, то наразі про ціну можна лише спекулювати, але деякі користувачі в мережі спираючись на досвід релізу PS5 очікують на ціни в районі 1000 і навіть 1200 доларів в окремих випадках, якщо повториться ситуація з дефіцитом приставок.

Крім того, окремий дисковод коштує 80 доларів, а це означає, що гравці, які обирають і PS5 Pro, і дисковод, витратять близько 900 євро, якщо захочуть грати у фізичні ігри.



До речі, в Україні змінний дисковод для PS5 можна придбати за 4500 гривень / Скриншот 24 Каналу

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Попри цю суперечку, аналітики прогнозують високі продажі PS5 Pro, припускаючи, що вона може стати аналогом успішної PlayStation 4 Pro. Однак, зважаючи на високий попит на автономний дисковод, гравцям, можливо, доведеться діяти швидко, щоб отримати його до того, як він буде повністю розпроданий.