Компанія запевнила геймерів, що оновлення для майбутньої PS5 Pro будуть безкоштовними, попри високу ціну консолі.

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PS5 Pro, офіційно анонсована нещодавно, може похизуватися значним покращенням продуктивності порівняно зі стандартною PS5, але Sony обіцяє, що користувачам не потрібно буде платити за поліпшення в іграх.

PS5 Pro, продаж якої заплановано на 7 листопада за ціною 800 євро , пропонує на 45% більшу швидкість рендерингу порівняно з PS5, що забезпечує стабільнішу частоту кадрів і вищу роздільну здатність.

за ціною , пропонує на 45% більшу швидкість рендерингу порівняно з PS5, що забезпечує стабільнішу частоту кадрів і вищу роздільну здатність. Консоль також має функцію Game Boost, яка автоматично підвищує продуктивність для 8500 ігор, сумісних з PS4.

Однак, щоб повністю використати можливості PS5 Pro, розробникам потрібно буде випустити спеціальні патчі. Ці покращені ігри будуть мати позначку PS5 Pro Enhanced.

Sony підтвердила, що, на відміну від попередніх оновлень ігор для PS4 до PS5, ці оновлення для PS5 Pro будуть безкоштовними.

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Після виходу PS5 Pro від 40 до 50 ігор матимуть статус PS5 Pro Enhanced. Sony вже представила 13 з цих ігор, серед яких Assassin's Creed Shadows, Dragon's Dogma 2, Hogwarts Legacy та Marvel's Spider-Man 2.

Цікаво! PS5 Pro продаватиметься без дисководу, який необхідно придбати окремо за 80 доларів.