Гаряча філіппінська Dota 2: викрики, погрози та відсутність взаємоповаги й манер – відео 16+

Користувач платформи Reddit вирішив поділитися цікавим записом. Він показав, як філіппінські гравці у Dota 2 поводять себе у місцевих комп'ютерних клубах.

Зараз майже у кожного є свій PC чи консоль, тому й комп'ютерні клуби втратили свою актуальність. Хоча у нульових це було місце збору всіх геймерів, де могли влаштовуватися справжні кіберспортивні баталії. Проте, для гравців з Філіппін це ще досі нормальна практика.

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Записом вирішив поділитися користувач із нікнеймом kogmocombo на всесвітньо відомій платформі Reddit. До свого посту він додав красномовну фразу:

Філіппінські комп'ютерні клуби з Dota 2, ось так ми граємо у цю відеогру.

Геймери у цьому регіоні надзвичайно емоційні, що й показали ще під час турніру The Manila Major у 2016 році. На цьому записі можна побачити різноманітних геймерів із цієї країни, які дуже бурхливо реагують на події у звичайному змагальному матчі. На відео філіппінські гравці кричать, погрожують один одному, заплигують на стільці, показують різноманітні жести та тролять своїх опонентів. Насправді це дуже кумедна нарізка, яку не потрібно сприймати дуже серйозно.

Такі щирі емоції філіппінських гравців вже зібрали майже 2 тисячі лайків від користувачів Reddit та понад 300 коментарів. Геймерам сподобався цей запис, а відзначають його за божевільні емоції учасників цього дійства. Чимала кількість користувачів відзначила, що стикалася зі схожими гравцями у комп'ютерних клубах. Деякі гравці пожартували, що це типовий приклад змагальних матчів на серверах Південно-Східної Азії.

Рекомендуємо знизити гучність на вашому пристрої до мінімуму, бо дуже голосні викрики будуть із першої секунди цього запису.

Емоційні філіппінські гравці у Dota 2 – відео 16+

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