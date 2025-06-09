Gears of War: Reloaded отримала перший трейлер і дату бета-тестування

Під час презентації Xbox Games Showcase 2025 компанія Microsoft вперше показала трейлер шутера Gears of War: Reloaded і оголосила дати бета-тестування. Проєкт створюється силами The Coalition, Sumo Digital та Disbelief під крилом Xbox Game Studios.

Gears of War: Reloaded – це ремастер оригінальної гри Gears of War. У перевиданні покращено графіку, додано підтримку 4K і до 120 кадрів на секунду в мультиплеєрі та кросплй, інформує 24 Канал.

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У дебютному трейлері гравцям нагадують про повернення на поле бою – відео демонструє ключові особливості оновленої версії.

Gears of War: Reloaded – дивіться трейлер:

Бета-тестування мультиплеєра Gears of War: Reloaded пройде у два етапи.

Перша сесія триватиме з 13 до 15 червня і запропонує командний бій на трьох мапах.

Друга відбудеться з 20 до 22 червня з режимом King of the Hill і новими аренами для Team Deathmatch.

Взяти участь у тестуванні можна трьома способами: попередньо замовивши гру, маючи активну підписку Game Pass Ultimate або PC Game Pass, або володіючи цифровою версією Gears of War: Ultimate Edition.

Реліз Gears of War: Reloaded відбудеться 26 серпня на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X і S. Гра буде доступна в Game Pass у день виходу і коштуватиме 40 доларів. До речі, це перша частина серії, що виходить на консолях Sony.

Ті, хто придбав цифрову версію Gears of War: Ultimate Edition до анонсу ремастеру в травні, отримають Reloaded безкоштовно.

На презентації Xbox Games Showcase 2025 також показали трейлер The Outer Worlds 2 і назвали дату виходу. Втім гра розлютила фанатів ціною, а дехто поскаржився на застарілу графіку.