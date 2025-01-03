Серед призів, які NVIDIA запропонувала своїм підписникам у соцмережі X, є відеокарта GeForce 256, представлена у 1999 році, повідомляє 24 Канал.

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Цю модель Дженсен Хуанг називає "першим у світі графічним процесором (GPU)", що він підтвердив власноручним підписом та пам’ятним написом на рамці.

Крім GeForce 256, NVIDIA планує розіграти ще чотири ретро-відеокарти з підписом засновника, проте їх точний перелік поки не розголошується. Скоріш за все, це будуть значущі для історії компанії продукти минулих років, які випадково залишилися у наявності.

Цей маркетинговий хід є типовим для великих подій у галузі, таких як виставка CES, яка традиційно стає майданчиком для презентації ігрових новинок від NVIDIA.

Історія GeForce 256

GeForce 256, представлена NVIDIA у 1999 році, стала першою відеокартою, яку компанія назвала "графічним процесором" (GPU), започаткувавши нову еру в обробці графіки. Крім того, вона започаткувала бренд GeForce, який згодом став синонімом високопродуктивних графічних рішень для геймерів та професіоналів.

Ключові особливості GeForce 256:

Апаратне трансформування та освітлення (T&L): GeForce 256 була однією з перших відеокарт, що підтримувала апаратне трансформування та освітлення, зменшуючи навантаження на центральний процесор і покращуючи продуктивність та якість графіки в іграх.

Архітектура NV10: Відеокарта базувалася на архітектурі NV10, мала 4 піксельні конвеєри та підтримувала до 64 МБ пам'яті DDR, що забезпечувало високу продуктивність для свого часу.

Підтримка DirectX 7.0 та OpenGL 1.2: Це дозволяло використовувати новітні графічні технології та ефекти в іграх кінця 1990-х років.

З нагоди 25-річчя GeForce 256 NVIDIA відзначила цю подію, відзначивши її вплив на розвиток графічних технологій та ігрової індустрії.

GeForce 256 – дивіться відео: